Frauen-Themen sind Inspiration für Kunst

Am Internationalen Tag der Frau, dem 8. März, wird international auf die Gleichstellung der Frau und Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht, dazu zählt auch das „gender pay gap“, wonach nachweislich Frauen wesentlich weniger verdienen als Männer. Im Bezirk bekennen sich nicht nur alle politischen Parteien zur Gleichstellung der Frau, sondern engagieren sich auch das ganze Jahr über viele Einrichtungen zum Thema. Forderung Nummer eins der Frauenberatung: „Ein erster wichtiger Schritt wären Ansprüche auf Kinderbetreuung für Kinder unter zwei Jahren, finanzielle Unterstützung dafür und ein verpflichtendes Pensionssplitting, um Frauen finanziell unabhängiger zu machen und die Erwerbs- und Care-Arbeit fair zu teilen,“ so Juristin und Psychotherapeutin Sonja Hahnl von der Frauenberatung Waldviertel.

Für Wiedereinsteigerinnen bietet das AMS Kinderbetreuungsgeld an. Dennoch sieht Zwettls AMS-Leiter Kurt Steinbauer ein anderes Problem: „Die Betreuungszeiten in den Kindergärten müssten ausgebaut werden, es gibt nicht in jeder Ortschaft ein gutes Angebot. Der Arbeitgeber braucht die Kraft zu den Arbeitszeiten und nicht nur dann, wenn die Kindergärten geöffnet haben.“

Auch beim AMS kennt man die Probleme der finanziellen Abhängigkeit der Frauen und hat seit Jahren Projekte, Frauen zu besser bezahlten Berufen, wie technischen Berufen, zu motivieren. „Dass Frauen Technik können, hat ja die Geschichte bewiesen“, so Steinbauer, der auf die Frauen im Krieg hinwies, die „Männerarbeit“ geleistet hatten.

Gewalt an Frauen ist auch Thema an Schulen

Man müsse klar aufzeigen, was es bedeute, wenn Frauen keine wirtschaftliche Unabhängigkeit haben. „Dann können Frauen nicht aus schlechten Situationen heraus“, so Steinbauer. Zudem empfehle er den Frauen, sich für Vollzeit-Jobs zu interessieren. „Den ersten Schock bekommen sie meist dann, wenn sie ihren ersten Pensionsbescheid erhalten.“

Nicht nur die Einkommens-Unterschiede zwischen Mann und Frau sind Thema speziell rund um den Internationalen Tag der Frau, sondern auch Gewalt gegen Frauen.

Dazu bietet die Frauenberatung Zwettl spezielle Workshops an Schulen an, die gut ankommen. Mit dem Ziel, das Tabuthema „Gewalt gegen Frauen“ aufzubrechen, schufen Schülerinnen der BASOP Zwettl und der landwirtschaftlichen Fach- und Berufsschule Edelhof in den vergangenen Monaten Werke, die sich diesem wichtigen Thema künstlerisch annähern.

„Wir freuen uns sehr, dass wir die Kunst der jungen Schülerinnen nun in einer Ausstellung in Zwettl präsentieren dürfen“, so Anna Haneder von der Frauenberatung. Die Werke sind anlässlich des Frauentages zwischen 8. und 18. März in der Galerie der Sparkasse Zwettl zu sehen. Eintritt frei.

Direkt vor der Haustüre

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden