Freiwilliges soziales Jahr: Anders als erwartet

Wohin nach der Matura? Diese Frage stellen sich viele junge Menschen nach der Schule. Und nicht alle wissen sofort eine Antwort darauf. Während die Burschen erst mal mit Zivil- oder Präsenzdienst beschäftigt sind, geht es für die Mädchen sofort ins Geschehen des zukünftigen Berufslebens. Ganz so simpel ist es aber heutzutage doch nicht mehr. Es gibt nämlich auch ein Äquivalent zum Zivildienst. Immer mehr Mädchen melden sich nach der Schule zum „Freiwilligen Sozialen Jahr“ (FSJ).

Dieses ist ein gar nicht so junges Jugendprojekt. Schon seit 50 Jahren bekommen dadurch junge Erwachsene die Möglichkeit zur beruflichen Orientierung im Sozialbereich und darüber hinaus. Es kann auch als Überbrückungsjahr bis zum Studium und der weiteren Lebensplanung dienen. In den jüngsten Jahren gewann das FSJ zunehmend an Popularität.

Eine junge Dame, die aktuell ein FSJ leistet, ist Hannah Kerschner. Sie arbeitet im Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl. Dabei steht für sie vor allem die Betreuung von Senioren als auch Menschen mit chronisch psychischen Erkrankungen auf der Tagesordnung. Das sei mit deutlich mehr Spaß verbunden, als es in erster Linie klingt. „Am Anfang dachte ich, dass die Stimmung bedrückender sein wird. Das ist es aber überhaupt nicht. Wir haben recht viel Spaß, und es ist auch ziemlich abwechslungsreich“, erzählt Kerschner.

Wichtige Begleiter im Alltag der Heimbewohner

Ähnlich wie die Aufgaben der Zivildiener, liegen auch die der FSJ-Teilnehmerinnen in den Wohnbereichen und bei der Unterstützung des Stationsbetriebes. „Ihr Einsatzgebiet ist hauptsächlich bei der Freizeitgestaltung der Heimbewohner“, erklärt der Leiter des Pflege- und Betreuungszentrums, Roland Hofbauer.

So sind sie beispielsweise am Richten und Verteilen des Essens beteiligt oder als Begleitung bei den verschiedensten Aktivitäten. Gerade im psychosozialen Wohnbereich sind sie zudem als Ansprechpartner wichtig. „Wir spielen gemeinsam, gehen einkaufen oder einfach nur spazieren“, schildert Kerschner. Das Schönste an der Tätigkeit sei dabei, Menschen in schwierigen Lagen unterstützen zu können. „Ich spüre einfach extreme Dankbarkeit, weil jemand für sie da ist.“

Der Weg ist für Hannah Kerschner nach rund acht Monaten im Pflege- und Betreuungszentrum endgültig in Stein gemeißelt. So soll es auch danach ein sozialer Beruf werden. Der Plan, im Sozialbereich Fuß zu fassen, sei zwar schon vorher klar gewesen, doch jetzt sei dieser bestätigt. Nachdem sie ihr FSJ im Juli abschließt, soll ein Studium der sozialen Arbeit folgen.

„Nachdem ich jetzt reinschnuppern konnte, bin ich mir auf jeden Fall noch sicherer als zuvor.“ Perfekt hätte das FSJ auch insofern in den Zeitplan gepasst, als nach der Matura erst einmal eine Lernpause von Nöten war.

Die Chancen für das Studium stehen jetzt jedenfalls gut, denn das Freiwillige Soziale Jahr dient als gutes Sprungbrett, auch weil Ausbildungsplätze begrenzt sind. „Es gibt circa dreimal mehr Bewerber als Ausbildungsplätze“, erklärt Roland Hofbauer.

Viele sind sich der Möglichkeit nicht bewusst

Nicht zuletzt deswegen steigt auch die Beliebtheit des FSJ, wenn sich auch viele junge Frauen der Möglichkeit vielleicht gar nicht bewusst sind. „Vielleicht hat auch die Pandemie etwas bewirkt, dass das Interesse steigt und mehr Menschen ins Gesundheitswesen wollen“, meint Hofbauer.

Erstmals absolvieren heuer gleich drei Frauen ihr FSJ im Pflege- und Betreuungszentrum. In den Jahren zuvor war es immer nur eine. Das System von drei Bewerberinnen gleichzeitig habe sich aber bewährt. So ziele man auch für die nächste Periode ab Herbst darauf ab, eine gleiche Anzahl an jungen Frauen zu beschäftigen. Für Burschen sei das FSJ natürlich auch problemlos möglich. Aktuell gibt es allerdings noch keine Anmeldungen.

Für alle, die sich für den Pflegeberuf interessieren, sei das FSJ jedoch der ideale Einstieg, wie Hofbauer betont. Das sei insofern für Einrichtungen wie das Pflege- und Betreuungszentrum besonders wichtig, als der Pflegekräftemangel längst kein Fremdwort mehr ist.

