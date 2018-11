„Es ist viel zu warm, um Eis machen zu können. Ich habe mit unserem Eiswart Karl Kuchelbacher gesprochen: Bei plus 15 Grad am Tag und plus sieben Grad in der Nacht haben wir keine Chance, die Kunsteisbahn zu eröffnen“, sagt Josef Layer, Obmann des Eissportvereins (ESV) Zwettl.

Der November heuer ist ungewöhnlich. Normal versucht der Verein immer um den 26. Oktober herum, Eis zu machen. In den letzten Jahren hätte man dieses Ziel aber so gut wie nie erreicht, erinnert sich der ESV-Obmann. Nach einem weiteren warmen Föhnwochenende hoffen die Eissportler nun auf diese Woche, um doch noch mit der Eisproduktion beginnen zu können.

Quelle: ZAMG; Foto: MNStudio/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Bischof

Dann würde es noch eine Woche dauern, bis der Eislaufplatz für die heurige Saison eröffnen kann. Um sich aber dem Eisgenuss hinzugeben, reichen die warmen Novembertemperaturen nicht mehr. „Wir hatten bis 1. November noch Eis im Angebot. Die Nachfrage war danach aber nicht mehr da“, schildert Kellnerin Hermine Eibensteiner von der Kaffee-Konditorei Schön. Der Schanigarten wurde eine Woche später, am vergangenen Donnerstag, abgebaut, da es oft zu windig war, um draußen zu sitzen.

Bezirksbauernkammer-Obmann Dietmar Hipp erzählt, dass der warme November noch relativ viel Insektenflug verursache, was aber kein Problem darstellt. „Die Wassersituation ist aber nach wie vor angespannt“, betont der Landwirt die Sorgen der Land- und Forstwirtschaft. Der Borkenkäfer würde bei den Temperaturen nicht mehr fliegen, er vermutet aber, dass er zumindest im Baumstamm weitergearbeitet hat.

Für Zwettls Straßenmeister Gilbert Schulmeister verändern die warmen Novembertemperaturen nichts. „Bei uns werden immer schon im Oktober die Winterdienstgeräte durchprobiert, um keine Überraschungen zu erleben, wenn dann der Winter kommt“, sagt Schulmeister. Die Arbeiten für heuer auf den Baustellen sollten noch Ende dieser Woche abgeschlossen werden. Bereits am Montag wurde noch Mischgut eingebaut, so etwas sei nicht mehr möglich, wenn es bereits schneien würde, weiß der Straßenmeister. Die Arbeit auf der Baustelle gehe wegen der Temperatur derzeit einfacher von der Hand.

Bauwirtschaft freut sich über das Wetter

Für den Winterdienst sind Salz- und Streusplitlager aufgefüllt. „Wir stehen im November Gewehr bei Fuß, sollte sich das Wetter rasch ändern“, meint Schulmeister. Über Nacht lag die Temperatur im Oktober bereits einmal bei minus fünf Grad Celsius. Da war es aber trocken und rief damit die Kräfte der Straßenmeisterei nicht auf den Plan. Mit dem Setzen der über 7.000 Schneestecken wurde im Zwettler Straßenmeisterei-Gebiet bereits begonnen, bald wird auch mit dem Aufstellen von 18 Kilometer Schneewänden begonnen.

Sollten alle Vorbereitungen für den Winter abgeschlossen sein, aber dieser noch nicht in Sicht sein, dann werden Entwässerungsgräben freigeräumt, Bankettes abgezogen, Müll beseitigt und Bäume geschnitten. „Uns wird sicher nicht langweilig, wir haben immer genug zu tun“, lacht Schulmeister.

„Grundsätzlich ist Schönwetter für die Bauwirtschaft immer positiv“, erkärt Gerald Rößl, Prokurist der Firma Swietelsky in Zwettl. Am Standort arbeiten rund 130 Mitarbeiter. Das gesamte Jahr über herrscht wegen der Trockenheit schon ein gutes Bauwetter. „Im Tiefbau haben wir heuer aber leider auch bemerkt, dass der Grundwasserspiegel sinkt“, so Rößl.

Die „Endspurtphase“ am Bau sei sehr positiv, denn der Bauherr sehe, dass es draußen noch schön ist und will daher auch noch die eine oder andere Arbeit in diesem Jahr erledigen. Grundsätzlich arbeitet die Firma immer bis Ende November, Anfang Dezember, „heuer wahrscheinlich noch länger“, schätzt Rößl.