Es ist kalt. Zu kalt, sind sich alle einig. Der gesamte Frühling war schon nicht gerade mit hohen Temperaturen gesegnet und auch der Mai ließ nicht wirklich Sommergefühle aufkommen. Laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) war es der kälteste Frühling seit 1996. Das geht klar gegen den Trend, denn in den letzten Jahrzehnten sei der Frühling laut ZAMG deutlich wärmer geworden als das noch vor den 1990er Jahren der Fall war.

Ungewohnt, aber nicht außergewöhnlich. Gerade das würde laut Meteorologe Manuel Weber von „Wetter Waldviertel“ aber auch dazu führen, dass der heurige Frühling als zu kühl empfunden wird, obwohl er eigentlich gar nicht so ungewöhnlich kalt sei. „Wir reden hier von relativ geringen Abweichungen. Im Vergleich zum Zeitraum 1981 bis 2010 war der Frühling beispielsweise in Zwettl, Litschau oder Horn im Durchschnitt nur um ein Grad kühler. Da aber die vergangenen Jahre in der Regel außergewöhnlich milde Frühlinge aufzuweisen hatten, empfinden wir den heurigen Frühling als deutlich zu kühl, obwohl er eigentlich völlig unauffällig war“, erklärt Weber. Im Vergleich mit den Wetterdaten vor den 1990er Jahren sei der Unterschied sogar noch einmal geringer.

Kühle Luft aus dem Norden. Nicht ins Muster passend ist das Frühjahr dabei natürlich schon. Aber wo liegen die Gründe für die niedrigen Temperaturen? „Häufige Nordwest- beziehungsweise Nordströmung und damit die Zufuhr von entsprechend kühleren Luftmassen sind der Grund. Warme Südlagen blieben dagegen die absolute Ausnahme, wenngleich sie aber doch aufgetreten sind. Um den 11. Mai wurden in Österreich bereits über 30 Grad gemessen“, schildert der Meteorologe. Anders als vielleicht vermutet, hat es aber auch nicht mehr geregnet. Ganz im Gegenteil: Der heurige Frühling ist tatsächlich wieder einmal zu trocken gewesen. „Lediglich der Mai war relativ niederschlagsreich.“

Kein Einfluss auf den Sommer. Wer sich aber jetzt schon um den Sommer sorgt, braucht nicht verzagen. „Wenn sich die Großwetterlage umstellt und sie sich danach wieder so hartnäckig hält wie in den letzten Wochen, kann sich das Blatt ganz schnell wenden. Rein statistisch ist ein zu warmer Sommer mittlerweile natürlich deutlich wahrscheinlicher als ein zu kühler“, betont Weber.

Ernteverzögerungen sind möglich. Auch in der Landwirtschaft merkt man die außergewöhnliche Wetterlage. „Manche Kulturen waren sehr zögerlich beim Aufgang“, berichtet der Bezirksobmann der Zwettler Landwirtschaftskammer, Dietmar Hipp. Vor allem Mohn, Mais oder auch Erdäpfel würden unter den kalten Bedingungen leiden, denn diese Pflanzen brauchen die Wärme besonders. Allzu tragisch sei die ganze Situation aber nicht. „Wirkliche Probleme hatten wir in unserer Region noch nicht. Manche Ernten könnten sich maximal ein wenig verzögern“, meint Hipp.

Zufrieden mit Futterernte. Planmäßig läuft die aktuelle Ernte der Grünflächen und des Tierfutters. „Die Ernte war durchaus etwas später als in den letzten Jahren. Qualität und Menge sind aber auf jeden Fall zufriedenstellend“, schildert Hipp. Auch wenn die Temperaturen noch nicht ganz passen, Regen hätte es genug gegeben. „Natürlich wäre es aber nicht schlecht, wenn es so langsam wieder wärmer wird.“

Im ZwettlBad spielt sich alles noch drinnen ab. Stark wetterabhängig sind natürlich auch die Freibäder. Aufgrund des Lockdowns verzögerten sich die Starts vieler aber sowieso. Da das Wetter bisher auch noch nicht mitspielte, war der Andrang denkbar gering beziehungsweise gar nicht vorhanden. So beispielsweise auch im Zwettler Freibad. „Prinzipiell ist das Freibad schon geöffnet, aber das Wasser ist doch noch recht kühl“, erzählt Stadträtin Anne Blauensteiner.

Betrieb nur eingeschränkt. Aufgrund dieser Umstände würde sich ein Großteil der Gäste für das Hallenbad entscheiden. Mit den aktuellen Corona-Maßnahmen bleibt der Innenbetrieb allerdings noch stark eingeschränkt. Nur 33 Personen dürfen sich gleichzeitig im Hallenbad aufhalten. Reservierungsmöglichkeiten gibt es keine, um primär der Zwettler Bevölkerung den Vorzug zu geben.

Ausgelastet an Wochenenden. Unter der Woche würde es sich mit den geringen Kapazitäten noch recht gut ausgehen. An Wochenenden und Feiertagen sei das Bad dann aber doch stark ausgelastet. „Es war dann schon öfter so, dass das Hallenbad zehn Minuten nach dem Aufsperren voll war“, berichtet Blauensteiner. Sie hofft jetzt auf weitere Öffnungsschritte, damit sich die Zahl der erlaubten Gäste vielleicht wieder verdoppelt. Wärmere Temperaturen würden natürlich auch helfen, mit dem Außenbetrieb auch das Hallenbad entlasten zu können.

Eisverkäufe trotzdem annehmbar. Alles andere als ideal war das Wetter auch für Eisgeschäfte. Wenn man den Lockdown noch dazu rechnet, konnte das Frühjahr doch eigentlich nur schiefgehen, oder? Ganz so dramatisch war es aber anscheinend nicht. „Es stimmt schon, dass wir ein bisschen weniger Eis verkauft haben, aber es war schon in Ordnung“, berichtet Günter Schrenk von der Konditorei Schön. Wenn die Sonne rauskommt, sei schon wieder etwas los. Ebenso schnell trete aber auch der gegenteilige Fall ein.

Regen oder Sonne? Das habe man vor allem im Schanigarten gemerkt, wo man das wechselhafte Wetter sehr schnell zu spüren bekam. Die Freude übers Aufsperren am 19. Mai war zwar groß, doch wirklich auskosten konnte man die neue Freiheit hier noch kaum. „Berauschend war es bisher nicht“, meint Schrenk.