Fußball-WM in Katar: Fußballfieber trotz Winterkälte

Nur mehr wenige Tage, dann dreht sich die halbe Welt wieder einmal nur um ein Thema: Fußball. Am 20. November wird in Katar der Anpfiff zur bisher 22. Ausgabe des bedeutendsten Turniers der Nationalmannschaft erfolgen. Alles in einem Land, das nicht für seine grünen Rasenflächen bekannt ist und das im Vorfeld mit zahlreichen Missständen rund um das Turnier auf sich aufmerksam gemacht hat. Ist man hierzulande trotz der ungewöhnlichen Jahreszeit für ein derartiges Großereignis überhaupt in Fußballstimmung?

Fußball-Freude heuer nicht ganz ungetrübt

Zumindest der Zwettler Stadtrat und Obmann des SC Zwettl, Josef Zlabinger, fiebert dem Turnier entgegen. „Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich mir schon die meisten Spiele anschauen“, erklärt er. Lieblingsmannschaft habe er aber keine. Noch ist Zlabinger aber skeptisch, ob die Fußballfreude wirklich ungetrübt sein kann.

„Man hört ja so einiges, sei es von irrsinnig hohem Energieverbrauch oder logistischen Problemen. Ich hoffe, dass die Probleme überwunden werden können und dem Sport nichts im Wege stehen wird“, sagt er. Mit der Beurteilung der Lage in Katar müsse man vorsichtig sein. „Von außen kann man natürlich nur mutmaßen, aber es wird schon etwas dran sein an der Kritik an den Zuständen dort“, meint Zlabinger.

Auch bei Gym-Direktor Wolfgang Steinbauer schlägt das Fußball-Herz bereits wieder laut. „Die Vorfreude ist groß, auch wenn man natürlich die Hintergründe der WM hinterfragen muss“, sagt er. So zeigt sich auch er skeptisch. „Ich glaube schon, dass da bei der Vergabe nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist und Korruptionsgelder geflossen sind. Auch dass die Arbeiter vor Ort den Medien zufolge ausgebeutet werden, zeichnet kein gutes Bild. Leider ist so etwas in Katar aber fast schon normal“, meint Steinbauer.

Trotzdem wolle er nach dem WM-Start den Fußball sprechen lassen. „Ich werde auch nicht sagen, dass ich mir keine Spiele anschauen werde.“ Lieblingsmannschaft hat er keine. Weltmeister soll am Ende nur das beste Team werden.

Zu den Favoriten würden die üblichen Verdächtigen zählen. „Deutschland ist sicher ein heißer Titelkandidat, auch wenn die Mannschaft bisher noch nicht ganz überzeugt hat“, erzählt Steinbauer. Auch Frankreich schätzt er stark ein, und mit Brasilien müsse man immer rechnen. „Vielleicht gibt es aber auch wieder eine Überraschung. Ich bin auf Belgien gespannt.“ Möglicherweise entscheidet letzten Endes aber, wer am besten mit dem Klima in Vorderasien umgehen kann. „Da könnten manche Länder einen Vorteil haben“, meint Steinbauer.

Apropos Klima. Die WM im Winter auszutragen, sorgt sicher für eine außergewöhnliche Situation hierzulande. Für Public Viewings im Freien ist die Jahreszeit nicht gerade ideal. Statt warmen Sommerabenden wird es bei der Katar-WM etwas kühler werden. Zu problematisch für Alexander Leutgeb, der zur EM 2021 ein großes Public Viewing auf dem Areal der Firma Werbeprofi in Zwettl veranstaltet hatte. „Es wäre einfach zu schwierig, auch dieses Mal etwas zu machen. Das Areal ist leider recht windanfällig um diese Jahreszeit, und die Temperaturen passen sowieso nicht“, meint Leutgeb.

Public Viewing bei Punsch und Glühwein?

Eine andere spannende Option wäre ein Public Viewing mit einem Adventmarkt zu kombinieren, was heuer zum ersten Mal in der Geschichte theoretisch möglich wäre. Konkrete Pläne gibt es laut Monika Prinz von der Stadtgemeinde Zwettl aber nicht. „Fußball passt halt nicht so ganz mit unserer Philosophie des Waldviertler Genussadvents zusammen. Wir müssten auch erst mal einen geeigneten Platz für eine Leinwand finden. Grundsätzlich sind wir aber offen für alles“, meint sie. Fußball bei Punsch und Glühwein ist also nicht ausgeschlossen.

Fußballstimmung herrscht seit eh und je auch im Elektrofachhandel. So steigen vor WM und EM für gewöhnlich auch die Verkäufe von Fernsehern etc. Preissteigerungen dürften diese aber heuer dämpfen, oder? „Falsch“, sagt der Zwettler Elektrofachhändler Ewald Mengl. „Fernseher sind tatsächlich sehr preisstabil und eigentlich gar nicht von den Teuerungen betroffen“, erklärt er. Gerade bei großen Geräten gebe es viele Aktionen, wodurch diese im Vergleich deutlich günstiger wurden als vergleichbare kleine. Mengl hat deshalb schon einige Erwartungen. „Es wird sehr spannend für uns, gerade weil die WM auch mit der sonst sowieso umsatzstärksten Zeit des Jahres im November und Dezember zusammenfällt. Ich hoffe, dass das positiv zu den Verkaufszahlen beitragen wird“, schildert er. Noch sei die Nachfrage in normalen Bereichen.

Selber will Mengl natürlich auch Fußball schauen, wenn es auch zeitlich schwierig wird. „Die nächsten Wochen werden wie gesagt sehr arbeitsintensiv. Mal schauen, wie ich Zeit finde. Die wichtigen Spiele werde ich mir aber sicher anschauen“, betont Mengl.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.