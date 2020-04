Wie mit der Frisur ist es auch mit den Füßen – seit Wochen wird auf fachmännische Betreuung gewartet. Dementsprechend groß ist die Nachfrage in den Kosmetik- und Fußpflegestudios, die ab Mai wieder in Betrieb gehen.

Eines davon ist das „Cosmetrix“-Studio von Michael und Irene Friedl in Zwettl. „Die Nachfrage ist groß. Viele unserer Kunden sind Diabetiker und kommen alle drei bis vier Wochen zur Fußpflege. Das war jetzt nicht möglich“, freut sich das Ehepaar Friedl auf ihre Stammkunden. Auch viele Frauen – und auch Männer – wollen in die wärmere Jahreszeit mit gepflegten Füßen starten.

Hygiene und die damit verbundene Desinfektion werden in Kosmetik- und Fußpflegebetrieben seit jeher großgeschrieben, daher seien keine gravierenden Änderungen in Corona-Zeiten notwendig. „Wir verwenden natürlich die starken Filtermasken, stellen auch Schutzmasken unseren Kunden bei Bedarf zur Verfügung und planen die Termine so, dass kaum Wartezeiten und dadurch so wenig wie möglich Kontakte zu anderen Kunden entstehen“, erklärt Michael Friedl.

Die wochenlange Sperre des Betriebes sei natürlich eine große Herausforderung gewesen. „Wir haben das Glück, dass sich das Studio in unserem Wohnhaus befindet und dadurch keine Mietkosten anfallen. Aber trotzdem ist der finanzielle Ausfall hart zu stemmen“, betont das Ehepaar, das während der Betriebssperre ein neues Standbein aufgebaut hat: Die Lieferung von Kosmetikprodukten direkt zu den Kunden.

„Das ist wirklich gut gelaufen und dieses Service werden wir auch beibehalten“, meinen die Friedls und: „Als Eltern von einem fünfjährigen Sohn und einer zwölfjährigen Tochter sind wir natürlich wieder mehr gefordert. Aber darauf haben wir schon sehnsüchtig gewartet.“

Positiver Blick in die Zukunft

Das gilt auch für Julia Wurzer, die in Kottes ein Kosmetikstudio betreibt, und für Fußpflegerin Nina Raab aus Großweißenbach. Julia Wurzer startet am 4. Mai, Nina Raab am 2. Mai. Auch deren Auftragsbücher sind bereits voll. „Ich bin total begeistert, dass die Kunden wieder zu mir kommen wollen“, meint Raab. „Ich habe in den letzten Wochen vom Arzt verordnete Fußpflege durchgeführt. Das hat gut funktioniert. Wir raffen uns sicherlich wieder auf“, schaut Wurzer positiv in die Zukunft.