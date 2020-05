Zwei Monate nach Inkrafttreten der Corona-Maßnahmen dürfen Gastro-Betriebe erstmals wieder öffnen. Ein Lokalaugenschein der NÖN im Bezirk Zwettl zeigt: Es herrscht viel Verunsicherung, aber auch Freude darüber, endlich wieder beim Wirten sitzen zu können.

Lagosol in Langschlag: 40 Prozent Umsatzeinbußen

Die Gäste sind sehr diszipliniert, was das Abstandhalten und Maskentragen betrifft, bestätigt Benni Ernstbrunner, der Besitzer des Restaurants Lagosol in Langschlag.

Da nur die Hälfte der Tische besetzt werden kann, und nur vier Leute pro Tisch sitzen dürfen, gab es bereits am ersten Tag eine Umsatzeinbuße von 40 Prozent. Benni Ernstbrunner sagt: „Bei uns sind es vor allem die großen Gruppen, die kommen und einen gemütlichen Abend zusammen verbringen wollen.“ Besonders störend finden er und seine Gäste, dass es keinen Schankbetrieb geben darf. „Viele Leute sind verunsichert, da sie nicht wissen, wie sie sich richtig verhalten sollen, und bleiben daher zuhause“, meint Ernstbrunner.

Schlossheuriger Ottenschlag: Der Schmäh rennt

„Schleichend war der Neustart am Wochenende mit etwa 50 Prozent vom Normalumsatz“ meint Helga Wimmer vom Schlossheurigen in Ottenschlag. Sie glaubt, dass noch eine gewisse Verunsicherung vorhanden ist. Die Stammgäste und Mitarbeiter waren aber sehr erfreut über den Wiederbeginn der Gastronomie. Ein gutes Bier und ein gepflegtes Essen kann auch in der nun notwendigen Form genossen werden. „Zwei Monate nicht gesehen und trotzdem gleich wiedererkannt“ meinte einer der Gäste zur Kellnerin. Der „Schmäh“ rennt also schon wieder.

Hirsch in Groß Gerungs: Maximal 24 statt 60 Gäste

Auch das Wirtshaus Hirsch in Gross Gerungs öffnete am Freitag wieder seine Pforten. Der erste Tag der Öffnung ist gut verlaufen, wie Rudi Hirsch feststellt. Er musste drei Tisch entfernen, um die Regeln einhalten zu können. Das heißt, dass statt 60 Personen derzeit nur 24 Personen im Lokal bedient werden können. „Die Gäste reagieren teilweise mit Verständnis, aber teilweise auch mit Unverständnis, vor allem auch, weil es keinen Schankbetrieb gibt“, sagt Hirsch.

Der Wirt hat nun in einem Nebenraum Stehtische aufgestellt, wo Gäste, die nur auf ein Bier vorbeikommen wollen, mit Abstand dieses zu viert an einem Tisch im Stehen genießen können.

„Wir sind froh, dass wir wieder öffnen durften, auch wenn es Auflagen gibt, die eine erhebliche Mehrarbeit fürs Bedienungspersonal bedeutet, etwa das ständige Desinfizieren“, sagt Hirsch. Viele Leute würden aus Angst vor einer Ansteckung noch daheim bleiben. „Daher werden wir auch weiterhin den Gassenverkauf aufrecht erhalten“, kündigt Hirsch an.

Beisl in Zwettl: „Am Abend tut der Kopf weh.“

Auch im Beisl scharrten sich am Wochenende die Gäste im Gastgarten. „Mir ist lieber, wir arbeiten unter den Auflagen, als wir könnten erst in einem Monat aufsperren“, sagt Reinhard Todt. Die Tischanzahl bei ihm sei gleich geblieben, einzig bei den Sesseln musste er zurückfahren. An die Vorschriften müssen sich seine Gäste noch gewöhnen, etwa beim Zusammenstehen rund um einen Stehtisch: „Man muss nicht päpstlicher als der Papst sein, aber die Abstände sollen schon eingehalten werden.“

Stadt einer Maske hat sich Todt für das Gesichtsvisier entschieden, das nicht nur Vorteile, wie bessere Luftzirkulation, biete: „Das Licht spiegelt sich, man muss sich enorm konzentrieren. Am Abend tut dir der Kopf weh.“

Walter Fahrnberger So wichtig ist der Wirt LEITARTIKEL