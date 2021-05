Es ist soweit. Ab sofort darf in Lokalen auch wieder Platz genommen werden. Die NÖN hat sich umgehört, wie die letzten Vorbereitungen bei den Wirten verlaufen und wie hoch die Erwartungen sind.

„Ich glaube, dass der Beginn noch sehr zurückhaltend sein wird“, sagt Martin Huber, der Wirt des Wirtshauses im Demutsgraben. Gäste würden zwar sicherlich froh sein, wieder im Lokal essen zu dürfen, doch gerade bei der Testpflicht würden noch viele reserviert sein. „Testen muss man mittlerweile sowieso fast überall, aber die meisten werden vermutlich abwarten, bis sie geimpft sind“, meint Huber. Direkt im Wirtshaus eine Testmöglichkeit anzubieten, hält er für sehr schwierig und vor allem zeitintensiv.

Nicht alle Tische werden besetzt

Auch platzmäßig mussten einige Änderungen erfolgen. Sowohl drinnen als auch draußen werden einige Tische vorerst nicht belegt werden. „Anders geht es sich mit den Platzverhältnissen nicht aus. Wir müssen Sicherheit und Abstand garantieren können“, meint der Wirt. Selbst im Gastgarten würden dadurch zwei bis drei Tische wegfallen müssen, um die vorgeschriebenen zwei Meter Abstand erreichen zu können.

Mitarbeiter sind zum Restart alle da, aber noch in Kurzarbeit. Für den Sommer ist Huber zudem noch auf der Suche nach Unterstützung, sowohl beim Service als auch in der Küche. Die Hoffnung auf einen guten Sommer lebt nämlich noch. Dazu gehört auch der Wunsch nach erneuten Feiern und Veranstaltungen. Aktuell wolle man aber nichts planen. „Das Risiko ist einfach noch zu groß“, sagt Huber.

Ganz andere Erwartungen hat Michael Kolm vom Bärenhof Arbesbach: „Ich glaube, dass zumindest unser Segment geflutet wird. Die Leute sind nach dem Lockdown ausgehungert.“ Das Lokal hat sich dafür bereits fein rausgeputzt. Tische wurden regelkonform aufgestellt, und eine neue Speisekarte gibt es auch. Das Lebensmittellager und der Weinkeller sind bereits bestückt.

Outdoorküche im Einsatz

Platzprobleme im Lokal gäbe es keine. „Unsere Tische waren eh schon immer lockerer aufgestellt. Insgesamt verlieren wir jetzt vielleicht zehn Sitzplätze“, schildert Kolm. Aber auch diesen Verlust könne man mit dem Außenbereich gut abfedern. Dieser wurde für den verstärkten Betrieb mit einer kleinen Outdoor-Küche bestückt.

Ein Problem, das sich Kolm letztendlich im Betrieb vorstellen kann, ist, dass manche Gäste ungetestet vor der Tür stehen könnten und trotzdem ins Lokal wollen. Deshalb will er im Foyer einen kleinen Bereich schaffen, wo der Test im Notfall nachgeholt werden kann. „Das wäre dann aber sicher nicht für jeden. Wenn jetzt beispielsweise eine Zehnergruppe hereinkommt und einer davon nicht getestet ist, könnte dieser noch schnell den Test machen, bevor es ins Lokal geht“, erklärt Kolm. Einen Mehraufwand würden die neuen Vorgaben schon darstellen, auch die Registrierungspflicht. „So ist es aber auf jeden Fall immer noch besser als weiterhin im Lockdown bleiben zu müssen. Wir alle sind schwer motiviert, endlich wieder starten zu können“, sagt Kolm.

Erst am Freitag aufsperren wird der Zwettler Gasthof Hamerling von Christian Schierhofer. „Wir haben Mittwoch und Donnerstag Ruhetag, und ich muss da nicht unbedingt aufsperren. Personal ist auch nicht übermäßig viel da, weshalb wir mit unseren Kräften etwas haushalten müssen“, erklärt er. Der Betrieb am Wochenende, Montag und Dienstag würde reichen. Außerdem sei das Interesse am Abholservice weiterhin groß. „Das wird sicher eine Herausforderung, das neben dem normalen Mittagsgeschäft weiter zu betreiben“, meint Wirtin Maria Schierhuber.

Überprüfung der Tests wird problematisch

Probleme sieht auch sie bei der Testkontrolle, vor allem wenn um die Mittagszeit viel los ist. „Die Gäste haben ja auch meist nicht viel Zeit und sind oft nur in ihrer Mittagspause da“, erklärt die Wirtin. Da alles unter einen Hut zu bekommen, sei eine besondere Herausforderung. Auch platzmäßig muss man im Gasthof auf zwei Tische verzichten. Auch wenn der Start vielleicht nicht leicht werden wird, ist man im Gasthaus doch froh, den Betrieb überhaupt wieder aufnehmen zu können.



Großer Andrang zum Start?

Franz und Silvia Schrammel vom Gasthof zur Kirche in Kottes erwarten sich nach der Öffnung viele Besuche von Stammgästen aus dem Ort, da diese schon sehnsüchtigst darauf warten würden. Die neun Gästezimmer sind ab Freitag und an den folgenden Wochenenden schon ausgebucht – großteils von Wanderern. „Wir werden uns strikt an die Vorgaben halten. Wir haben viele Touristen und Stammgäste. Da kann man es sich nicht leisten, die Gesundheit aufs Spiel zu setzen“, sagt Franz Schrammel.

Er geht davon aus, noch einige Schnelltests zu bekommen, um auch vor Ort testen zu können. Außerdem gäbe es noch die Testmöglichkeiten in der Apotheke in Ottenschlag sowie im Testbus, der jeden Freitag vor dem Gasthof Station macht. Die Kontrollen werden die Wirtsleute selbst durchführen.



Trotz des vorgeschriebenen Abstands von zwei Metern sind genügend Sitzplätze vorhanden. Der überarbeitete kleine Schanigarten vor dem Gasthaus bietet allerdings nur Platz für vier Tische. Mit den Corona-Vorschriften ist Franz Schrammel einverstanden, da er unbedingt öffnen will: „Es ist besser, mit Maßnahmen zu öffnen als geschlossen zu halten.“ Er erwartet diesbezüglich auch keine Probleme, vielleicht aber zeitweise Diskussionen.

Die Mitarbeiter im Gasthof zur Kirche waren in Kurzarbeit, leisteten aber auch in der Corona-Zeit regelmäßig ihre Arbeitsstunden. Das Servicepersonal ist ab dem 19. Mai wieder verfügbar. „Wir würden uns freuen, wenn kleine Feiern und Feste wieder möglich wären – vielleicht mit neuen Regeln ab dem 1. Juli. Das hängt aber alles ab von der Vernunft der Gäste und Wirte-Kollegen sowie vom Impfgeschehen.“



Gastwirt Michael Renner in Ottenschlag erwartet sich keine große Steigerung: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so boomt.“ Die Corona-Maßnahmen will er, gemäß den Vorschriften der Wirtschaftskammer, umsetzten und hofft dabei, dass Testmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Bezüglich der Kontrollen meint er: „Ich bin kein Kontrollorgan. Ich gehe davon aus, dass die Leute mit einem Test oder Impfpass kommen.“