Gastro und Hotels warten weiterhin: Aufsperren erst am Freitag

Während der Handel bereits wieder aufsperren darf, müssen sich Gastronomie und Hotellerie noch bis Freitag gedulden.

Um die drei Wochen Lockdown zu überbrücken, wurde im Wirtshaus Hirsch delikatEssen in Groß Gerungs wieder ausgekocht. Jedoch nur am Wochenende. „Es ist nicht mehr zu vergleichen“, spricht Rudi Hirsch von einer geringeren Nachfrage als in den ersten Lockdowns, wo es die ganze Woche über Essen zum Abholen gab.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Hirsch meint zudem: „Ich habe kein Verständnis, warum wir erst am Freitag aufsperren dürfen.“ Er sieht bei einer Lokalgröße keine hohe Ansteckungsgefahr und nicht das große Problem für die Pandemie — Nachtgastro sei eine andere Sache. Die 2G-Regel ist für ihn kein Problem, und alle Gäste reservieren im Vorfeld. „So werden Partys oder Weihnachtsfeiern aber im Privaten abgehalten“, sagt Hirsch, der zudem sein Lager, vor allem an Wein, aufgestockt hatte, da die Regierung versprach, es werde keinen Lockdown für Geimpfte mehr geben. Nun freut sich Hirsch jedenfalls auf’s Aufsperren. „Wir werden auch am 25. und 26. kochen und sind in der Planung für das Silvestermenü“, erzählt er.

Für berufliche Gäste durchgehend geöffnet hatte man im Mohnhotel beim Bergwirt Schrammel. „Essensabholung haben wir diesmal nicht angeboten“, berichtet Eva Schrammel. Da bei der Grenze für den Umsatzersatz auf den Cent genau gerechnet werde, könne man es sich nicht leisten, hier gar nichts zu bekommen. Schon zuvor unter der 2G-Regelung, sei die Nachfrage schwächer gewesen, dennoch sperrt man nun wieder auf. Dann gibt es auch wieder die Möglichkeit zur Essensabholung. Schrammel erwähnt aber: „Das Weihnachtsgeschäft ist bei uns gelaufen.“ Hier fehlen die Weihnachtsfeiern.

Auch die Schwarzalm war für Geschäftsreisende im Lockdown geöffnet, wenn auch nur mit Frühstücksbuffet. „Die Auslastung war jetzt überschaubar“, meint Hotelleiter David Binder, und: „Was verloren ist, ist verloren.“ Ab 17. Dezember hat man aber wieder komplett offen, und von den Gästen wird das auch geschätzt. „Die Nachfrage ist wieder sehr gut und ungefähr so wie vorher“, erwähnt Binder. Über Weihnachten wird ein paar Tage geschlossen sein, ab 27. Dezember ist man jedoch wieder voll für die Gäste da. Ein Vorteil ist natürlich, insbesondere in Zeiten der Pandemie, dass die Schwarzalm viel Platz bietet. Die Gäste können sich dort auch im Freien aufhalten.