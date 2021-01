„Selbst ist der Mann oder die Frau“ – so lautet die Devise derzeit in vielen Gasthäusern im Bezirk Zwettl. Viele kochen für ihre Kunden oder verschicken ihre Produkte – so versuchen sie, über die Krise zu kommen.

„Nach Allergenverordnung, Registrierkassenpflicht, überbordende Bürokratie und zuletzt mit dem Rauchverbot gab es schon große Hürden für die Gastronomie und Vermieter. Doch dann kam der 16. März 2020 und die Corona-Pandemie“, betont etwa Josef Schaden. Das Jugendgästehaus Sallingstadt, das vom Verschönerungsverein betrieben wird, ist von der Schließung der Gastronomie und Zimmervermieter schwer betroffen. „100 Prozent aller gebuchten Schulland- und Projektwochen im Jugendgästehaus Sallingstadt wurden storniert. Nur ein geringer Teil der Sommerferienlager sowie betriebliche Nächtigungen für Firmen brachten Einnahmen. Dazu kommen insgesamt vier Monate Lockdown mit gesperrtem Gasthaus. Das Haus und den Betrieb zu erhalten, die laufenden Betriebskosten und neun Mitarbeiter sind zu bezahlen. Wahrlich eine Herausforderung“, zeigt Schaden auf.

„Sudern hilft nichts. Wir wollen diese Krise so gut es geht überstehen und das werden wir auch.“ Gastronom Michael Schindler

Jammern würde nichts bringen, daher bietet das Dorfwirtshaus Sallingstadt weiterhin die Möglichkeit der Abholung von Essen an. Das werde sehr gut angenommen: „Besonders beliebt sind die Burger und alles Regionale wie Gansl, Huhn, Wild und Fisch. Damit alle bestmöglich informiert werden setzt das Wirtshaus auf Facebook und WhatsApp und Broadcast, einer einfachen Informationsart mit sofortiger Bestellmöglichkeit an.“

Kurzarbeit bis Ende März

Diesen Weg beschreitet auch Michael Schindler vom Zwettler Gasthaus Goldene Rose. „Wir kochen täglich für die Gäste, die das Essen mitnehmen wollen. Es ist zwar kein Normalbetrieb, aber es funktioniert. Dafür arbeitet immer ein Teil der Mannschaft. Bis Ende März sind alle Mitarbeiter in Kurzarbeit“, berichtet Schindler.

Die mehrmals unnötigen Vorbereitungen für die Wiedereröffnung, die es dann doch nicht gegeben hat, seien frustrierend gewesen, aber: „Sudern hilft nichts. Wir wollen diese Krise so gut es geht überstehen und das werden wir auch“, sagt Schindler, der derzeit mit der Regierung nicht tauschen wolle. „Sie hat vieles gut gemacht, einiges ist natürlich fraglich. Die angekündigten Hilfszahlungen sind sehr schnell gekommen.“

Lockdown während Betriebsurlaub

Von fehlenden Einnahmen kann auch Rosemarie Neuwiesinger, die bekannte Mohnwirtin aus Armschlag, berichten: „Derzeit ist es aber für uns nicht so schlimm, wir haben generell das Gasthaus von Jänner bis Mitte Februar wegen Urlaub geschlossen. Trotzdem hoffen wir, dass wir sobald als möglich unser Haus wieder öffnen können.“

Im Dezember wurde an den Wochenenden gekocht, viele Speisen wurden auch abgeholt. „Was sehr gut läuft und wo wir auch einen ständigen Zuwachs verzeichnen, ist unser Onlineshop. Damit halten wir uns über Wasser. Unsere Mohnzelten, Torten & Co. sind in ganz Österreich gefragt. Das ist mittlerweile unser zweites Standbein“, betont Neuwiesinger.

Auf ein höheres Arbeitspensum als in „normalen Zeiten“ verweist Rudolf Hirsch, der gemeinsam mit Renate Stadlhofer das Wirtshaus Hirsch in Groß Gerungs betreibt. „Seit November haben wir nur einen Tag frei gehabt. Wir kochen nämlich täglich Menüs, am Wochenende gibt es eine größere Speisenauswahl. Das funktioniert einmal besser, einmal schlechter. Aber wir versuchen, uns selbst über diese Krise zu bekommen. Mit der groß angekündigten Unterstützung ginge das nicht. Wir haben erst Unterstützung für den November bekommen.“

Hirsch: „Werden diese Krise überstehen.“

Rudolf Hirsch sei froh, dass sein Gasthaus ziemlich klein und somit nur wenige Mitarbeiter habe. „Dadurch können wir die Kosten sehr flach halten. Uns fehlen ja 95 Prozent der überregionalen Gäste.“ Dazu kommt, dass vor ein paar Jahren viel Geld ins Gasthaus investiert worden ist. „Die Bank will natürlich auch ihr Geld. Aber wir hängen uns alle rein und werden diese Krise überstehen.“

Rudolf Hirsch geht davon aus, dass er das Gasthaus erst zu Ostern aufsperren wird können: „Es braucht mehr und strengere Kontrollen. Maßnahmen, die nicht eingehalten werden, verhindern ja ein früheres Aufsperren.“