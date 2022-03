Geld-Inflation: Als das Brot unleistbar wurde

Wir schreiben das Jahr 2022 und das Thema Inflation ist präsenter denn je. Die Pandemie hat die Welt in eine Wirtschaftskrise gestürzt, und auch der sonst so stabile Euro hat mit Problemen zu kämpfen, die in den nächsten Jahren wohl noch deutlicher in Erscheinung treten werden.

Das alles dürfte aber fast schon harmlos wirken, wenn man sich die Geldsituation vor 100 Jahren ansieht. Auch damals plagte eine enorme Inflationsrate das Land. Die Lage war der heutigen gar nicht unähnlich, nur der Auslöser ein anderer. 1922 spürte Österreich die Nachwehen des Ersten Weltkrieges und das stark. Die neue Republik im Schatten der Monarchie war flächen- und einwohnermäßig stark geschrumpft. Wichtige Agrar- und Industriegebiete lagen nicht mehr im Staatsgebiet, und überhaupt herrschten Hunger und Not. Die Geldentwertung war vorprogrammiert.

Anschaulich in erster Linie an den damaligen Lebensmittelpreisen in Zwettl: Von November 1914 bis zum Beginn 1922 verteuerten sich diese um das Zwei- bis Dreitausendfache. Ein Liter Milch, der zuvor noch 16 Heller kostete, stand nun bei stolzen 4.000 Kronen. Ein Ei kostete sechs Heller, acht Jahre später 1.800 Kronen. „Hatte 1914, vor Beginn des Krieges, ein Laib Brot noch 0,46 Kronen gekostet, so stieg der Preis im Jahr 1921 auf 160 und 1922 auf 5.670 Kronen“, schildert der Zwettler Historiker Friedel Moll. Diese Umstände wurden von der Bevölkerung natürlich nicht so einfach runtergeschluckt. So fand am 19. Oktober 1921 eine „Steuerprotest-Versammlung“ statt, bei der neben der Übersteuerung des Gewerbestandes auch gegen die Lebensmittelpreise protestiert wurde. Eine einfache Lösung für ein komplexes Problem ist allerdings nicht von heute auf morgen gefunden.

Die Preise für einfachste Dinge stiegen so rasant, dass selbst die Notenbank nicht mehr mit dem Bedarf an Papiergeld hinterherkam. „Geldscheine mit immer höherem Nominalwert wurden gedruckt. Am Höhepunkt der Inflation wurden Banknoten ausgegeben, die auf 500.000 Kronen lauteten“, erklärt Moll. Das Vertrauen der Bevölkerung schwand, Geld wurde sozusagen wertlos.

Notgeld als Reaktion auf den Kleingeldmangel

Daneben machte sich ein weiteres Problem bemerkbar: Der Krieg sorgte für einen Mangel an Buntmetallen, die für die Herstellung von Münzen benötigt wurden. So war auf einmal auch kaum mehr Kleingeld vorhanden. In Reaktion darauf führten zahlreiche Gemeinden eigenes Notgeld ein. In Zwettl beschloss der Gemeinderat 1920 die Ausgabe eines Notgeldes in Höhe von 30.000 Kronen.

Die Notgeldscheine hatten Werte von 10, 20 und 50 Heller und dienten so vor allem als Kleingeldersatz. Sie waren mit Motiven des alten Stadtturms, des Rathauses und der Propstei bedruckt. Mit dem 30. November 1920 verloren sie allerdings auch wieder ihre Gültigkeit. Kleingeld verlor im Angesicht der Inflation bis dahin ohnehin seine Bedeutung. „Diese kuriosen Geldscheine sind heute begehrte Sammelobjekte“, berichtet Moll. Weitere Gemeinden, die Notgeld herausgaben, waren Allentsteig, Gerotten, Grafenschlag, Gutenbrunn, Martinsberg, Ottenschlag und Schwarzenau.

Kartoffeläcker wurden über Nacht leer geräumt

Die Entwicklung war nicht mehr aufzuhalten und erreichte 1922 neue Höhepunkte. Die Lage verschlimmerte sich so weit, dass Einbrüche und Diebstähle zunahmen und der Schwarzmarkt florierte. So wurden ganze Kartoffeläcker über Nacht von Banden leer geräumt. Neben Freistadt zählte Zwettl zu den am stärksten betroffenen Gebieten.

Nicht nur Lebensmittel wurden gestohlen, sondern alles, was für das tägliche Leben benötigt wurde. In Breitenfeld wurde ein Wirtschaftsbesitzer von seinem eigenen Knecht um Wäsche und Schuhe im Wert von 26.000 Kronen erleichtert. Auch Mühlen und Sägewerke mussten auf ihre ledernen Treibriemen aufpassen, da man daraus gut alte Schuhe neu besohlen konnte. Neue Schuhe waren extrem teuer.

Stark von Wucherpreisen betroffen waren zudem Brennholz und Fleisch. In Oberplöttbach wurde ein ausgewachsenes Schwein aus einem Stall gestohlen, noch vor dem Haustor lautlos geschlachtet und abtransportiert. Diese Entwicklungen kulminierten in Verschärfungen der Strafvorschriften und in der Errichtung einer Preiskontrollstelle im August 1922.

Die Stadt Zwettl hatte wie ihre Bevölkerung zu kämpfen. Im Ersten Weltkrieg wurden 1.821.200 Kronen für Kriegsanleihen ausgegeben. 1922 nahm die Stadt ein Bundesdarlehen von 10 Millionen Kronen auf, als die Stadtkasse wieder einmal leer war. Gleichzeitig erhöhte man aber auch die Gebühren, so hoch es nur ging. Die Waagengebühren für Vieh stiegen von 200 auf 2.000 Kronen, die Ausstellung eines Viehpasses von 30 auf 500 Kronen.

Das Ende der alten Monarchie-Währung

1925 kam der Schlussstrich unter die alte Währung. Am 1.März führte die Bundesrepublik den Schilling ein. Den Wert eines Schillings legte man mit 10.000 Kronen fest. Als kleinere Einheit wählte man den Groschen. Eine Wunderlösung war aber auch das nicht. Viele Sparguthaben und Wertpapiere wurden praktisch wertlos, und Menschen verloren ihr erspartes Vermögen. „Der Schilling wurde allerdings in den folgenden Jahren zu einer harten Währung, oftmals auch ,Alpendollar‘ genannt“, erzählt Moll.

Die Not stand aber weiterhin bei großen Teilen der Bevölkerung an der Tagesordnung. So stieg die Zahl der Arbeitslosen. Die Wirtschaftskrise 1929 trug einen weiteren Teil bei, sodass in den folgenden Jahren radikalen Ideen und Ansichten ein Nährboden gegeben wurde. So auch in Zwettl, wo 1933 erstmals die Nationalsozialisten an die Spitze kamen.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden