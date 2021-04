Der Höhepunkt der vom Land NÖ angetriebenen Gemeindefusionen jährt sich zum 50. Mal. Wie aus 110 Gemeinden im Bezirk Zwettl 24 wurden – und wie man aktuell darüber denkt und was damals Beteiligte heute über den Verlust der Eigenständigkeit sagen, durchleuchtete die NÖN.

Den Zug der Zeit erkannt. Von den 110 Gemeinden, die es 1968 im Bezirk Zwettl noch gegeben hat, blieben letztendlich nur 24 Gemeinden übrig. Seit Beginn 1972 sind das drei Stadt- und 20 Marktgemeinden. Nur Bärnkopf ist als einzige „Gemeinde“ in dieser Riege vertreten. Es tat sich also einiges, vor allem in der Stadtgemeinde Zwettl (siehe Seiten 4/5). Die Zusammenlegung der kleinen Gemeinden war oftmals ein schwieriges Unterfangen. Den Verantwortlichen, die vor 50 Jahren die Gemeindezusammenlegungen mit vollem Engagement durchgeführt und den vielen Widerständen getrotzt haben, zollt Bezirkshauptmann Michael Widermann heute großen Respekt und Dank. „Sie haben den Zug der Zeit erkannt und die richtigen Schlüsse daraus gezogen.“

Gute Leistungsfähigkeit. Die Vorteile, die sich durch diese Zusammenlegung der kleinen Orte zu Großgemeinden ergeben haben, seien heute noch vorhanden: „Es war eine echte Überlebensfrage für die kleinen Gemeinden. Die größeren Verwaltungseinheiten führten zu einer finanziell guten Leistungsfähigkeit“, meint Widermann. Natürlich hätte es Anfang der 70er-Jahre Ängste gegeben, dass Orte und deren Bewohner „untergehen“ oder benachteiligt werden könnten. Es habe eine gewisse Zeit gebraucht, bis sich alle an den Zusammenschluss gewohnt hatten. „Die damals eingesetzten Ortsvorsteher haben sicherlich positiv dazu beigetragen, sie waren ja das Sprachrohr ihres Ortes in der Großgemeinde.“

Beispiel Steiermark. Diese Probleme seien im Bezirk Zwettl schon lange Geschichte. „Aber erst vor ein paar Jahren hat man in der Steiermark gesehen, wie schwierig sich Gemeindezusammenlegungen gestalten können. Da sind Probleme aufgekocht, die es bei uns schon vor 50 Jahren gegeben hat. Damals wurde bei uns wirklich grundgescheit agiert. Die Gemeindezusammenlegung war eine Spitzensache“, meint Widermann.

„Alle ziehen an einem Strang“. In der Gemeinde Schweiggers hat es zwei Gemeindezusammenlegungen gegeben. 1966 kamen Mannshalm und Berndorf zu Schweiggers, 1971 folgten Limbach, Sallingstadt und aus dem Bezirk Gmünd Siebenlinden. „Das war nicht einfach. Jeder Ort plante und dachte für sich. Die Schritte, die gesetzt worden sind, waren groß“, sagt Bürgermeister Josef Schaden.

Deshalb werde man auch in einem Coronajahr die Zusammenlegung von sechs Gemeinden in eine Großgemeinde entsprechend begehen. „Uns ist wichtig, alle Bürger einzubinden. Denn unsere Gemeinde ist heute nur so stark, weil alle an einem Strang ziehen.“ Es werde kein großes Fest geben. Geplant sei eine Festsitzung, an der alle ehemaligen Gemeinderäte teilnehmen werden. „Das sind rund 70 Personen, die sich in den letzten 50 Jahren für die Gemeinde stark gemacht haben.“ Außerdem sei man in Schweiggers in der glücklichen Lage, dass alle drei Bürgermeister, die seit 1971 im Amt gewesen sind, noch leben: Franz Romeder, Johann Hölzl und eben Josef Schaden. Auch die in den 50 Jahren tätigen Amtsleiter und der erste Gemeindemitarbeiter werden zur Festsitzung geladen.

Im Sommer sollen dann alle Katastralgemeinden ein Geschenk erhalten. Im September steht das neue Rathaus im Mittelpunkt, und mit einem „Ehren und Danken“ wird das Jubiläumsjahr abgeschlossen. „Es geht uns ums Miteinander. Dazu ist gerade die ‚Marke Schweiggers‘ im Entstehen“, berichtet Schaden.

Nach 50 Jahren Großgemeinde ist der Bürgermeister überzeugt, dass „eine gute Struktur geschaffen worden ist“. Hier gebe es alles, was es braucht: Schule, Kindergarten, Tagesbetreuung, Nahversorger, Arzt. „Außerdem ist mit Schweiggers ein starker Hauptort entstanden.“ Interessant sei, dass in den vergangenen 50 Jahren zwar nicht die Einwohnerzahl in der Großgemeinde gestiegen ist, sich aber die Einwohner in Schweiggers verdoppelt haben.

Vizebürgermeister als „Zuckerl“. Von einer „zeitversetzten Gemeindezusammenlegung war Rappottenstein betroffen: 1968 kamen Pehendorf und Pfaffendorf zu Rappottenstein, 1970 folgte Roiten und 1972 Kirchbach. „Es hat immer geheißen, dass der Zusammenschluss mit Kirchbach etwas herausfordernder war. Kirchbach ist eine eigene Pfarre und die größte Ortschaft. Somit waren die Kirchbacher selbstständiger“, berichtet Bürgermeister Josef Wagner. Heute habe Kirchbach einen eigenen Tourismusverein und sei mit dem Schilift nach wie vor eigenständiger. „Aber jetzt weiß man, dass nur durch die größeren Einheiten die Aufgaben in einer Gemeinde leichter zu erfüllen sind.“

Die Gemeindezusammenlegung seien nicht immer freiwillig erfolgt, sie wurden vom Land vorgegeben. „Das war auch bei uns so und sicherlich für den damaligen Bürgermeister Karl Hammerl nicht einfach. Aber er blieb noch Bürgermeister in der Großgemeinde“, weiß Wagner. Interessant ist, dass der jeweilige Vizebürgermeister immer aus jenem Ort kam, der gerade zur Großgemeinde gekommen ist. „Anscheinend war das ein Zuckerl, damit der Beitritt leichter gefallen ist“, erzählt Wagner.

Die neuen Schulen hätten dazu beigetragen, dass die Orte zusammengewachsen sind. „Dann sind die Kinder in eine Schule gegangen, das hat die Situation entschärft.“

Generationentreff für Zusammenhalt. Aus Schwarzenau, Großhaselbach, Hausbach und Stögersbach wurde vor 50 Jahren die Marktgemeinde Schwarzenau. „Man merkt, dass die Autonomie von damals noch nachwirkt“, meint Bürgermeister Karl Elsigan. Jedoch gebe es generell unterschiedliche Interessen. „Der Zusammenhalt in der Gemeinde ist in den 50 Jahren gewachsen, es gibt aber noch Luft nach oben“, ist Elsigan überzeugt. Der geplante Generationentreff auf der Thayainsel soll dabei helfen und bei der jungen Generation ansetzen. „Damit sie sehen, wir gehören zusammen und sind eine Gemeinde.“ Das Jubiläum will man Anfang nächsten Jahres feiern.