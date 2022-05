Gerichtsprozess: Disco-Security langte unsanft zu

Werbung

„Wir haben uns ja zuhause getestet“, erklärten zwei Waldviertler vor Gericht, warum sie sich für den Eintritt in die Diskothek in Langschlag nicht in die Warteschlange gestellt und sich der Corona 3 G- Kontrolle entzogen haben.

Über einen Hintereingang gelangte das Duo in den Tanztempel. Das fiel einem Security (31) auf und er stellte das Duo zur Rede, was in einem Gerangel ausartete und für die zwei Gäste mit gebrochenen Nasen endete. „Nicht schuldig“, erklärte der Rausschmeißer zum Vorwurf der Körperverletzungen. Er habe sich nur gegen die renitenten Gäste gewehrt. In Panik und Atemnot, als er gewürgt worden sei, habe er in Notwehr zugeschlagen. Opfer und Zeugen schilderten eine andere Version, und die Richterin verurteilte den Beschuldigten im Sinne der Anklage zu 15 Monaten bedingt. Weiters muss er an das schwer verletzte Opfer (verschobener Bruch des Nasenbeins) 4.200 Euro zahlen, für die einfach gebrochene Nase 700 Euro.

