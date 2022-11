Gerichtsprozess: Kranker jagte Polizisten

Werbung

Dass er nach dem Entzug der Fahrlizenz kein Fahrzeug mehr lenken darf, will ein pensionierter Landwirt (80) aus dem Bezirk Zwettl nicht wahrhaben. So kam es, dass der Waldviertler immer wieder von der Polizei auf seinem Traktor erwischt wurde. Weder Verwaltungs- noch Strafverfahren hielten den Rentner bislang vom Traktor-Lenken ab: Am 22. Oktober vergangenen Jahres traf ihn die Polizei wieder auf seinem Traktor an. Beim Anblick der Gesetzeshüter gab der Landwirt Gas und versuchte, die Verfolger abzuschütteln. Letztlich fuhr er heim auf seinen Hof und jagte die folgenden Beamten mit dem Traktor über die Wiese. Nach mehreren lebensgefährlichen Situationen, aus der sich die Beamten nur mit Hechtsprüngen zur Seite vor der Frontladerschaufel retten konnten, gelang die Festnahme des Rentners. Vor Gericht wegen Nötigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwieg der Rentner beharrlich.

Ein Gutachter attestierte bei ihm eine wahnhafte Störung und befand ihn zum Tatzeitpunkt für unzurechnungsfähig. Er bejahte die Einweisung des Waldviertlers in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher. Der Schöffensenat schloss sich der Expertenmeinung an und ordnete die Einweisung des Pensionisten an. Nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.