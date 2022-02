Gerichtsprozess: Unterwegs ohne Schein

„Meine Frau musste zum Zahnarzt, und sie hat sich nicht getraut, bei den winterlichen Verhältnissen ein Fahrzeug zu lenken“, erklärte ein 48-jähriger Waldviertler aus dem Bezirk Zwettl vor Gericht, warum er sich im Oktober vergangenen Jahres in Echsenbach ohne Fahrlizenz ans Steuer gesetzt hat.

„So sind Sie eingesprungen, und das in einem so verrosteten Fahrzeug, wo die Gefahr bestand, dass es während der Fahrt auseinanderfällt“, sprach die Richterin den fahruntüchtigen Zustand des Wagens an. Zudem noch ohne Winterreifen und mit einem verfälschten Pickerl. „War Ihnen klar, dass es zu einem Unfall mit schweren Folgen hätte kommen können?“, wollte die Richterin wissen und bekam ein leises „Ja, schon“ zu hören. Er sah auch ein, dass dies ein sorgsamer und verantwortungsbewusster Mensch nie machen würde: „Deshalb sind wir bei grob fahrlässig“, kommentierte die Richterin. Sie verhängte über den Mann wegen Pickerl-Manipulation und Gefährdung der körperlichen Sicherheit sechs Monate bedingt.

