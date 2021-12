Geschäfte wieder geöffnet: Hoffentlich wird‘s stressig

Mit Anfang der Woche durften unter der 2G-Regel wieder alle Geschäfte aufsperren.

„Das kommt gerade noch zur rechten Zeit“, meint Martin Fichtinger, Obmann vom Wirtschafts- und Tourismusmarketing (WTM) Zwettl. Er sieht jedoch keinen Sinn darin, den entstandenen Schaden zu beklagen, sondern man sollte nach vorne zu schauen. „Ich finde die Lösung gut, dass Geschäfte am Sonntag, dem 19. Dezember, aufsperren dürfen“, meint er.

Wer will, könne dieses Angebot in Anspruch nehmen. Man sei hier gerade dabei, zu eruieren, wie viele Geschäftstreibende in Zwettl mitmachen werden. Ein Wermutstropfen bleibt: „Für uns wäre auch eine offene Gastronomie wichtig. Das gehört zu einem entspannten Einkaufen.“ Mit der Öffnung soll nun auch das mit WTM organisierte Adventgewinnspiel voll durchstarten – bei so manchen Geschäften gab es dieses bereits im Rahmen von Click and Collect. Als Hauptpreis winken Zwettl taler. Nach diesen gebe es ganz generell eine extreme Nachfrage. „Das ist ein toller Erfolg. Damit bleibt die Kaufkraft bei uns“, freut sich Fichtinger.

Onlineshop durchgehend verfügbar

Die Mengls, die in Zwettl mehrere Geschäfte betreiben, erwarten sich viel von der Öffnung. „Letztes Jahr war es ähnlich. Da durften wir aber schon am 8. Dezember wieder öffnen“, sagt Ewald Mengl, der noch auf arbeitsreiche Tage bis Weihnachten hofft. Natürlich würden die Wochen des Lockdowns fehlen. Der Onlineshop bei den Küchenschätzen und bei Red Zack war jedoch die ganze Zeit über zugänglich, und bestellte Waren konnten abgeholt werden oder wurden geliefert. „Den Handyshop durften wir offen halten“, ergänzt Mengl. Gerade vor Weihnachten seien natürlich Handys als Geschenke wieder sehr beliebt. Außerdem habe man viele Tonieboxen verkauft, eine Audiobox für Kinder.

Dem Buchhändler Gregor Grohmann hat im Lockdown der Webshop gut geholfen. „Ohne wäre es schwierig gewesen“, meint Grohmann. Telefonisch seien ebenfalls Bestellungen hereingekommen. Die Gelegenheit, am Sonntag zu öffnen, will auch er nutzen, um noch Gelegenheit für Weihnachtseinkäufe zu bieten, wenn auch mit eingeschränkten Zeiten. In dem Zusammenhang erfreuen sich insbesondere Kinderbücher großer Nachfrage und darunter der Dauerbrenner „Harry Potter“ oder auch „Gregs Tagebuch“.

Auf regionale Geschäfte setzen

„Es ist wichtig, dass die Kunden wieder regional einkaufen können“, zeigt sich Wirtschaftskammerobfrau Anne Blauensteiner froh, dass wieder aufgesperrt werden darf. Dies ist ja nicht in allen Bundesländern der Fall. Es wäre tragisch gewesen, wenn die Niederösterreicher sonst zum Einkaufen anderswo hinfahren würden. Dass die Gastronomie erst am Freitag aufsperren darf, sei natürlich auch für den Handel schmerzhaft, da beides zusammenspielt.

„Ich begrüße den 19. Dezember als Ersatz“, meint Blauensteiner. Immerhin war am Feiertag vergangene Woche zu, der normal für den Handel wichtig ist. Betriebe mit eigenem Onlineshop konnten natürlich auch im Lockdown Bestellungen annehmen, leider sei das nicht für alle möglich gewesen. Die Wirtschaftskammerobfrau fordert nun wieder zum regionalen Einkauf auf: „Unsere Unternehmen lassen sich für ihre Kunden etwas einfallen, und man hat dann auch das Service vor Ort.“ Und sollte jemand noch ein Weihnachtsgeschenk benötigen, verweist sie auf die Wertgutscheine, die es mittlerweile in vielen Gemeinden gibt und die sicherstellen, dass das Geld in der Region bleibt.