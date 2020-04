Der regelmäßige Friseurbesuch ist momentan, wie so vieles, nicht möglich. Mag der Umstand die Kunden ärgern, ist es für die Friseure ein großer Umsatzverlust bei weiterlaufenden Kosten.

NOEN Hermann Raab aus Groß Gerungs könnte sich vorstellen, seine Kunden mit Mundschutz zu bedienen.

Hermann Raab, Inhaber eines Friseursalons in Groß Gerungs und Ansprechpartner im Bezirk gibt an: „Es kommt darauf an, wie lange wir geschlossen haben müssen. Wenn es zwei Monate oder mehr sind, schaut es schlecht aus.“ Es wäre wichtig, zumindest mit eingeschränktem Betrieb bald wieder anzufangen. Man könne sich auch vorstellen mit Mundschutz und immer nur einem Kunden zu arbeiten.

Ausfüllen von Formularen mühselig

Es gibt Förderungen aus dem Härtefallfonds, jedoch sei das Ausfüllen der Formulare oft mühselig, wie seine Frau Ilse Raab erklärt: „Ich bin nicht so computerversiert. Einmal habe ich etwas vergessen einzugeben und musste alle 15 Seiten neu ausfüllen.“ AMS und Arbeiterkammer seien sehr bemüht, jedoch oft überlastet. „Gleich in der Früh hängt man oft lange in der Warteschlange“, sagt Ilse Raab. Sie betont dennoch, dass sich jeder an die Maßnahmen halten sollte, damit möglichst rasch wieder Normalität einkehren kann.

privat Waltraud Riegler aus Allentsteig hofft, ihre Kunden bald wieder bedienen zu können.

Auch Waltraud Riegler vom Friseursalon Hair und Sun Waltraud in Allentsteig ist von der Situation stark betroffen: „Kundschaften rufen an und wir müssen sie vertagen. Die Fixkosten sind aber trotzdem da.“ Ihre Mitarbeiter sind teilweise geringfügig angemeldet, oder in Kurzarbeit. Ein Problem der Branche sei laut Riegler, dass generell nicht kostendeckend gearbeitet würde, da der Stellenwert des Berufs nicht so hoch ist, weshalb die Umsatzeinbußen nun schwer treffen.

Riegler meint außerdem: „Ich verstehe nicht, warum nicht zumindest der Chef alleine arbeiten darf.“ Auch kleine Trafiken dürften weiterhin offen haben und brauchen nicht einmal Mundschutz. Um zumindest etwas tun zu können und sich abzulenken, malt sie nun aus.

Friseurin warnt vor etwaiger Schwarzarbeit

Sie warnt auch vor der Gefahr, dass die Schwarzarbeit steigen könnte. „Hohe Strafen darauf wären wichtig, die abschrecken, damit auch diejenigen nicht haarschneiden dürfen, wenn wir zu haben müssen“, sagt Riegler.

Andreas Kropfreiter von Figo - Der Haarschneider in Zwettl betont: „Wir hoffen, dass die Kunden nach der Krise wieder ihre Termine beim regionalen Friseur wahrnehmen.“ Seine Mitarbeiter sind alle in Kurzarbeit. Kropfreiter erwähnt aber: „Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass sie arbeitslos werden.“