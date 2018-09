Jetzt ist es also fix: Die Tötung des Wolfs ist erlaubt, wenn die Sicherheit der Menschen gefährdet ist.

In der Sitzung des Landtages am 20. September wurde auf Initiative von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf das Jagdgesetz geändert. ÖVP, SPÖ sowie FPÖ stimmten für den Antrag, die Grünen waren dagegen.

ÖVP-Landtagsabgeordneter Franz Mold berichtete dazu im Landtag, dass der Wolf ganz nahe an Häusern und Siedlungen herankomme und nicht nur eine Gefahr für Tiere, sondern auch die Menschen in der Region sei. „Der Wolf ist auch ein Schaden für den Tourismus in der Region.“ Die Tierart sei, so Mold, nicht vom Aussterben bedroht. Daher müsse es legitim sein, dass zur Abwendung von Schäden der Bestand reguliert werden könne.

Schutz der Menschen muss Priorität haben

Mold: „Der Schutz der Menschen muss Priorität haben. Es müssen jetzt Maßnahmen ergriffen werden. Es geht nicht um einen Freibrief zum Schießen, sondern es gehe um einen Kriterienkatalog, wann welche Maßnahmen ergriffen werden sollen.“ Er brachte auch einen Resolutionsantrag betreffend „Rasch wachsende Wolfspopulation in Niederösterreich“ ein.

Kritik von WWF und VGT

Für den WWF ist diese Novelle sehr wohl ein „potentieller Freibrief für Wolfs-Abschüsse“. „Der Wolf ist ein EU-rechtlich streng geschütztes Wildtier. Daher braucht es ein seriöses Artenschutz-Management, das auf sachlicher Information und Herdenschutz aufbaut. Wer hingegen in erster Linie Ängste schürt, provoziert willkürliche und somit illegale Abschüsse“, sagt WWF-Experte Christian Pichler. Der WWF pocht weiterhin auf die lückenlose Einhaltung des bestehenden Managementplans, der zunächst auf Beratung und Prävention setzt, bevor weitere Maßnahmen überhaupt in Frage kommen.

Auch der „Verein gegen Tierfabriken“ (VGT) wettert gegen die Novelle zum Jagdgesetz: „Mit diesem Gesetz sollen EU-Bestimmungen zum Schutz der Wölfe ausgehebelt werden. Die Jägerschaft freut sich und wetzt bereits die Messer, um den Wolf ein zweites Mal auszurotten. Dabei ist der Wolf keine Gefahr für Menschen oder die Almwirtschaft“, so VGT-Obmann Martin Balluch.

Derzeit hört man im Bezirk nichts von Wolfsrissen – weil die Landwirte ihre Tiere nicht mehr auf die Weide lassen, sondern im Stall einsperren…