Gibt’s wieder Adventmärkte?

Der Advent naht in Riesenschritten und somit auch die Zeit der Adventmärkte. Im Vorjahr verhinderte Corona diese beliebten Veranstaltungen, auch heuer wird es nicht überall Adventmärkte geben.

Zwettl will Adventmarkt veranstalten

In Zwettl wird der größte Advent-Schmankerlmarkt im Waldviertel abgehalten, davon geht die Stadtgemeinde einmal aus. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Der „Goldene Zwettler Advent“ bietet den Gästen von 8. bis 12. Dezember am Dreifaltigkeitsplatz Musik, Kutschenfahrten und den Standlmarkt mit den vielen kulinarischen Schmankerln.

„Das Areal für diese Veranstaltung wird abgegrenzt, es gibt nur zwei Eingänge und natürlich die erforderlichen Kontrollen, je nach aktueller Verordnung. Es wird eine feine und sichere Sache“, betont Monika Prinz vom Tourismusbüro der Stadtgemeinde.

Adventmarkt im Schlosshof Ottenschlag wird verkleinert

Im Schlosshof Ottenschlag findet ein kleiner Adventmarkt am 27. und 28. November statt. Dabei wird es zwischen zehn und 13 Aussteller geben – also um einige weniger als in den letzten Jahren. Am Samstag wird eine Feuershow am Programm stehen, und am Sonntag schaut der Nikolaus vorbei. Seitens der Gemeinde wurde ein Sicherheitskonzept erarbeitet, das mit den jeweils gültigen Corona-Vorgaben aktualisiert wird. Für die Besucher heißt es aus derzeitiger Sicht: 3-G-Kontrolle und Registrierung.

Schloss Allentsteig und Groß Gerungs fällt Adventmarkt aus

Im Schloss Allentsteig und in Groß Gerungs gibt es heuer, so wie 2020, keine Adventmärkte. Laut Lukas Hinterndorfer, Obmann des Vereines für Kultur und Tourismus „Willkommen“ in Groß Gerungs, habe man das bereits im Sommer entschieden. „Natürlich ist die Corona-Pandemie dafür ein Grund, aber wir haben auch diesmal keine Organisatoren. Die beiden Personen, die dafür zuständig sind, sind heuer privat verhindert.“ Wie es in Hinkunft um den Adventmarkt steht, ist noch offen. „Das wird uns noch etwas beschäftigen“, so Hinterndorfer.

Das Bundesheer organisiert in Allentsteig den Adventmarkt, der ebenfalls wieder ausfällt. „Die Entscheidung dazu ist schon länger gefallen. Beim Militär gibt es verschärfte Corona-Regeln. Bei einer roten Corona-Ampel dürfen zum Beispiel keine externen Gäste das Bundesheerareal betreten. Dazu gehört auch das Schloss. Daher wäre ein Adventmarkt derzeit gar nicht möglich“, erklärt Pressesprecher Dietmar Butschell. Dass es diesen Adventmarkt aber wieder geben wird, davon gehe man aus. „Zwei Mal haben wir diesen Adventmarkt im Schloss Allentsteig mit großem Erfolg durchgeführt, dann kam Corona. An diese Erfolge wollen wir 2022 wieder anknüpfen“, meint Butschell.