Grosslicht vertritt Frauen

51 % der Unternehmen in NÖ werden von Frauen geführt, im Bezirk Zwettl sind es 45 %. Die Übergabe erfolgte feierlich in Anwesenheit der NÖ Landesvorsitzenden von Frau in der Wirtschaft Vera Sares (rechts), Wirtschaftskammerobfrau Anne Blauensteiner (links) und zahlreichen Unternehmerinnen aus dem Bezirk.

