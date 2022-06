Gut vorgekocht: Gewinner stehen fest

Werbung

Die Sieger des LEADER-Rezeptwettbewerbes stehen fest. Sie wurden am 30. Mai in der Landwirtschaftlichen Fachschule Ottenschlag gekürt. Platz zwei holte sich Hildegard Neumaier aus Schönbach, Platz drei ging an Leopoldine Vogl aus Kottes.

Die kreativsten Köpfe wurden eingeladen, ihre eingereichten Gerichte vorzukochen, dabei wurden sie von den Schülern der LFS Ottenschlag unterstützt. Der erste Platz ging an den Apfel-Milchrahm-Strudel von Monika Klinger (Persenbeug). Die Kriecherlknödel aus Schönbach von Hildegard Neumaier machten Platz zwei. Mit dem Familienrezept „Oma’s Krauttascherl“sicherte sich Leopoldine Vogl aus Kottes den dritten Platz.

