Die Hotels stehen seit 29. Mai wieder für Übernachtungen offen. Sie konnten sich zum Start über gute Auslastung freuen.

Karl Schweighofer, Chef des Faulenzerhotels zieht im Gespräch mit der NÖN Bilanz: „Wir hatten ein volles Haus zu Pfingsten. Das war ein Start von Null auf Hundert.“ Nach vielen Stornierungen sei das Pfingstwochenende komplett leer gewesen, habe sich aber neu gefüllt. Man konnte bereits alle Mitarbeiter wieder einstellen und sogar eine neue Kraft aufnehmen. Ein Mitarbeiter ist dafür zuständig, dass sich die Gäste vor jedem Gang zum Buffet desinfizieren und das Vorlegebesteck wird regelmäßig gewechselt. Außerdem ist der Wellnessbereich begrenzt.

Im Schlosshotel Rosenau werden hingegen für die Sauna Termine vergeben, wie Monika Gressl erklärt. Man sei bemüht, die Maßnahmen umzusetzen. Das bereite natürlich auch Schwierigkeiten und in den Vorgaben sei nicht immer alles bedacht. Die Gäste seien jedenfalls durchwegs verständnisvoll und in den ersten Tagen sei das Hotel ganz gut wieder angenommen worden, auch wenn alle Gruppenfeiern weggefallen sind. „Für die nächsten 14 Tage gibt es Buchungen, aber die Leute buchen eher kurzfristig“, bemerkt Gressl. Von den Mitarbeitern seien leider noch einige arbeitslos gemeldet.

„Wir teilen uns jetzt auf fünf auf, was sonst zwölf machen, aber sonst könnten wir den Betrieb nicht aufrecht erhalten“, meint Gressl. Man hoffe hier wieder auf Hochzeiten und andere Feiern.

Auch auf der Schwarzalm sind noch nicht alle Mitarbeiter wieder voll eingestellt, wie Marketingleiter Markus Hann bemerkt. Man hoffe aber, in den nächsten Wochen wieder alle zurückholen zu können. Die Buchungslage für den Sommer sei gut. Außerdem nimmt man trotz allem Lehrlinge und Praktikanten auf. „Das rächt sich sonst nächstes Jahr. Wir haben auch eine gesellschaftliche Verantwortung“, meint Hann. Über das Pfingstwochenende sei man auch in der Schwarzalm nahezu voll gewesen, wobei ein Großteil davon neue Reservierungen waren. Nur wenige hätten Buchungen die schon vor den Corona-Maßnahmen eingegangen waren belassen. „Wir haben wenig internationale Gäste, deshalb gehts bei uns so gut“, erwähnt Hann. Nun seien eben 100 Prozent der Gäste aus Österreich.

Erste Gäste im Bühnenwirtshaus

Für das ehemalige Bühnenwirtshaus in Gutenbrunn wird es nun ebenfalls ernst. Dieter Juster ist seit einiger Zeit damit beschäftigt, das Haus neu herzurichten, und bietet als ersten Schritt Nächtigungen mit Frühstück an. Man habe sogar am Pfingstwochenende schon ein paar Gäste gehabt. „Nur man merkt, bei einer Baustelle kommt immer noch was dazu“, merkt Juster an, der bei der Sanierung viel selbst Hand angelegt hat. Eine große Eröffnung für das Haus in seiner neuen Funktion werde es nicht geben, und auch keine klassischen Öffnungszeiten, sondern nach Bedarf. Bis Ende Juni könnte die Website fertig werden, sodass Zimmer online buchbar sind. Zuerst möchte sich Juster auch auf das Gastgewerbe beschränken, da es für Kultur bereits das Truckerhaus im Ort gibt und im Herbst durch Corona genügend Veranstaltungen sein werden, doch er schließt nicht aus, dass das Haus in Zukunft für Veranstaltungen zur Verfügung steht.

Neben der Neugestaltung des Bühnenwirtshauses ist Juster dabei, einen Online-Kurs zum Lebensweg zu erstellen. Ab August oder September sollen dazu Videos abrufbar sein.