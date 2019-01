Die Opfer waren Frauen, die Täter Männer – und sie standen in einer Beziehung oder gehörten zur Familie ihrer Mordopfer. Das ist das Einzige, das die fünf Morde – vier davon in Niederösterreich – gemeinsam haben.

Doch was ist der Grund für die aktuelle Häufung von Morden an Frauen? Elisabeth Eckhart von der Frauenberatung Waldviertel ortet eine zunehmende gesellschaftliche Verrohung: „Der Weg von gewalttätiger Sprache zu körperlicher Gewaltausübung ist nicht weit.“ Gewaltakte gegen Frauen seien in letzter Zeit brutaler und hasserfüllter geworden, so Eckhart. In den meisten Fällen ist Gewalt ein Beziehungsthema: „Meist nehmen Frauen Dinge hin, die schon gewalttätig sind wie Kontrolle, Abhängigkeit, Beschimpfungen. Viele Frauen entscheiden sich dann gegen die Beziehung – was bei vielen Mordfällen der Auslöser war.“

„Wenn Männer nicht mehr weiter wissen, schlagen und stechen sie zu.“Michaela Egger, Gewaltschutzzentrum Niederösterreich

Im Bezirk Zwettl gab es 2018 sechs Anzeigen wegen Stalking. Die Beamten des Bezirkspolizeikommandos verhängten in Fällen der häuslichen Gewalt insgesamt 22 Betretungsverbote. Bei elf Fällen folgten Anzeigen wegen nachweislicher Körperverletzung.

„Die Gefährder waren in allen Fällen männlich, die Opfer in 18 Fällen weiblich“, sagt Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Wolfgang Gottsbachner. Die Täter kommen aus fast allen Altersschichten: Der älteste war 65 Jahre alt, der jüngste 21. Aus einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Vater und Tochter stammt das jüngste Opfer, das Mädchen war sechs Jahre alt.

Die Vorfälle verteilten sich gleichmäßig über das ganze Jahr, einzig in den Sommermonaten Juni bis August kam es zu einer Häufung von insgesamt zwölf Fällen. Die meiste Gewalt passierte laut Statistik am Wochenende.

Betretungsverbote: Zahl stieg seit 2010 nicht an

2010 sprang die Zahl der Betretungsverbote von elf auf 24, seitdem bleibt sie auf diesem Niveau relativ gleich. Die Dunkelziffer dürfte aber viel höher sein, so Elisabeth Eckhart: „Speziell am Land ist das Thema immer noch sehr schambesetzt.“

Nach Erhalt eines Betretungsverbotes oder einer Stalkingmeldung durch die Polizei wird das Gewaltschutzzentrum Zwettl tätig. „Wir klären, ob die betroffene Person in Sicherheit ist und prüfen Möglichkeiten der Verlängerung des Verbots mittels einer einstweiligen Verfügung“, erklärt die Geschäftsführerin der Landeszentrale, Michaela Egger.

Gewalt gegen Frauen spielt sich meistens familiären Umfeld oder im nähren Bekanntenkreis ab. Im überwiegenden Teil der Fälle kennen die Frauen ihren Peiniger. | John Gomez /Shutterstock.com

332 Personen aus dem Waldviertel wurden letztes Jahr betreut, davon waren 214 Frauen. Ein Grund für die Gewalt ist, dass Streitigkeiten nicht mehr verbal ausgetragen werden, sagt Egger: „Worte werden geschrieben, nicht mehr gesprochen. Die Emotionen werden nicht mehr gespürt.“ Männer würden ihre „Sprachlosigkeit“ dann eher mit körperlicher Gewalt ausdrücken. „Wenn sie nicht mehr weiterwissen, schlagen und stechen sie zu“, so Egger. Damit es nicht so weit kommt, ist Zivilcourage gefragt, sagt Elisabeth Eckhart von der Frauenberatung:

„Lieber einmal zuviel eingegriffen, nachgefragt oder die Polizei geholt, als das Leid der Betroffenen zu ignorieren.“ Die näheste Frauennotwohnung befindet sich in Gmünd. Dort können drei Frauen und ihre Kinder für maximal neun Monate eine teilbetreute Unterkunft nutzen. „Diese ist restlos ausgelastet“, sagt die dortige Koordinatorin, Nicole Mayerhofer. Eine derartige Einrichtung sei bereits für Zwettl geplant.

Die Frauenberatung Zwettl ist unter 02822/52271 erreichbar, das Gewaltschutzzentrum Zwettl unter 02822/53003.