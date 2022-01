Handel: Verschärfungen sind fordernd, aber besser als Lockdown

Ganz neu sind die Maßnahmen nicht, seit Dienstag wird aber verschärft kontrolliert: Wer im Handel abseits der Geschäfte für den täglichen Bedarf einkauft, braucht einen gültigen 2G-Nachweis. „In der Wirtschaftskammer, wo ich als stellvertretender Obmann der Sparte Lebensmittelhandel tätig bin, haben wir schon vor einiger Zeit vernommen, dass Eintrittskontrollen kommen werden“, sagt Christof Kastner, Geschäftsführer der Kastner-Gruppe.

In der Praxis gibt es freilich Herausforderungen: „Die Kontrollen sind sicher schwierig umzusetzen – keine Frage“, betont Martin Fichtinger, Obmann vom Wirtschafts- und Tourismusmarketing Zwettl: „Wenn es aber ein Mittel ist, um den Handel vor einem weiteren Lockdown zu schützen, ist es zu akzeptieren.“ Christof Kastner sieht das ähnlich: „Ein neuerlicher Lockdown wäre noch schlimmer als die Kunden zu kontrollieren.“

Personalmangel: Wer kontrolliert die Nachweise?

Dass es vor allem in kleineren Handelsbetrieben nicht möglich sein wird, eigenes Personal für die Kontrolle am Eingang abzustellen, darüber sind sich die beiden Unternehmer einig. Kastner: „Zusätzliches Security-Personal ist kaum zu bekommen. Deshalb hoffe ich, dass die Kunden so klug sind und von sich aus ihren 2G-Nachweis herzeigen.“ Apropos Personal: Die Verkürzung der Quarantänezeit sei für Unternehmen hinsichtlich der Mitarbeiter-Situation wichtig, meint Martin Fichtinger: „Gerade ein kleiner Betrieb könnte sonst sehr bald stillstehen.“

In der Kastner-Gruppe, die zur kritischen Infrastruktur zählt, sind die strengen Maßnahmen schon zur Normalität geworden. „Jeder, der bei uns reingeht, wird kontrolliert und registriert – vom Lkw-Lenker, der die Waren anliefert, bis zum Chef von großen Industrieunternehmen“, betont Christof Kastner. Für das Frühjahr erhofft er sich eine Beruhigung der Corona-Situation und wünscht sich vor allem – fürs eigene Unternehmen und die Kollegen im Handel – keine Lockdowns mehr: „Die bisherigen Lockdowns haben schon sehr viele Schäden angerichtet.“

Betreffend des entgangenen Umsatzes, der durch den bisher letzten Lockdown entstanden ist, fordert Kastner eine aliquote Entschädigungsberechnung: „Der Lockdown war von Mitte November bis Mitte Dezember, also kann man kein ganzes Monat für die Entschädigungen heranziehen, und viele Unternehmer fallen somit um diese Förderung.“

Auch die Kurzarbeit hilft nicht immer

Er befürchte – sollten Hilfen nicht nachjustiert werden –, dass viele Unternehmen auf der Strecke bleiben würden, sagt Kastner. Da helfe auch keine Kurzarbeit mehr. Aber: „Der wirtschaftliche Schaden, der durch Insolvenzen entsteht, und die vielen Arbeitsplätze, die verloren gehen würden, kämen teurer als eine aliquote Entschädigung.“