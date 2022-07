Heißer Sommer, aber für die Ernte sieht es gut aus

Werbung

Seit einigen Tagen erleben wir eine Hitzewelle. Wie sind Felder und Wildtiere betroffen?

„So extrem heiß müsste es nicht sein, aber wir können uns nicht beschweren“, meint der Obmann der Zwettler Bezirksbauernkammer, Dietmar Hipp. Gerade im Zwettler Bezirk sei die Situation auf den Feldern sehr gut. Aus dem Winter heraus sei die Trockenheit dramatisch gewesen, doch das habe sich geändert. Für die Hauptkulturen ist nun Erntezeit. Im Vergleich zu den letzten Jahren ist man damit heuer relativ früh dran. Ist insbesondere der Bezirk Zwettl keineswegs homogen, was die Erntezeit betrifft, meint Hipp jedoch: „Wenn es noch ein paar Tage trocken bleibt, werden die Hauptteile vom Bezirk abgeerntet sein.“ Noch etwas länger am Feld bleiben etwa Erdäpfel oder Kukuruz. Einstweilen würden auch hier die Bestände gut aussehen. „Es wird schon wieder etwas Niederschlag kommen“, ist Hipp überzeugt.

Generell meint der Obmann: „Das Klima ist heuer nicht so verschärft, wie wir es in vorigen Jahren hatten.“ Entspannung bringt in diesem Jahr außerdem die Situation in den Wäldern. Der Borkenkäfer ist in diesem Jahr kein so großes Problem, da durch das Klima eine Generation der Insekten ausfällt.

Wildtieren macht extreme Hitze auch zu schaffen

„Sie brauchen in dieser Zeit Ruhe und ziehen sich dorthin zurück, wo es kühl ist, sie Wasser zur Verfügung haben und wo wenige Insekten sind“, erzählt Bezirksjägermeister Manfred Jäger. Jetzt sei für die Tiere die ruhige Zeit, aktiver werden sie wieder, wenn die Rehbrunft beginnt. Weniger gut für die Tiere ist es da an diesen heißen Tagen, wenn sie ständig gestört und gehetzt werden. Natürlich löst hier auch die Erntezeit einen gewissen Stress aus, doch seien die Wildtiere darauf auch nicht komplett unvorbereitet.

Die Jägerschaft unterstützt natürlich die Tiere bei der starken Hitze, indem sie in der heißen Zeit an mehreren Stellen Wasser ausbringt. Im Waldviertel sei die Situation dabei laut Jäger noch vergleichsweise gut: „Wir haben zum Glück noch mehr Bäche, Flüsse und Teiche. In anderen Regionen ist es schlimmer.“

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.