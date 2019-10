„Es ist für mich ein Job wie jeder andere“, sagt Hermann Wagner. Der 52-Jährige aus Werschenschlag ist seit zehn Jahren als Totengräber tätig. Sechs Friedhöfe betreut er.

Nebenbei ist Wagner Gemeinderat in Waldhausen und ist auch dort für die Friedhöfe zuständig. Welche Herausforderungen der Beruf mit sich bringt? „Du kannst nicht wirklich vorplanen. Wenn du dir für das Wochenende etwas vornimmst, kommt oft ein Begräbnis dazwischen“, erzählt er. Wagner kommt durchschnittlich auf 40 Bestattungen pro Jahr.

„Ich empfehle jedem, diese Arbeit einmal selbst zu machen. Es erdet und zeigt, was Wichtig im Leben ist. Denn nach dem Tod ist es vorbei.“Hermann Wagner, Totengräber

Die Arbeit ist körperlich kein Honiglecken: Auf den Friedhöfen ist meist kein Platz für schweres Gerät. Zu Wagners Inventar zählen etwa Spitzhacke und Schaufel: „Meine Gräber muss ich mit der Hand ausheben.“ Gerade weil die Arbeit anstrengend ist, sei es auch schwierig, neue Totengräber zu finden: „Die Hack’n will sich keiner mehr antun“, seufzt Wagner.

Neben der körperlichen Arbeit stellt auch die Organisation eines Begräbnisses oft Hindernisse dar: „Die Hinterbliebenen reden zuerst mit dem Pfarrer und kennen das System nicht. So kommt es dann oft zu Terminkollisionen“, erklärt Wagner.

Ob die Arbeit etwas an der Sichtweise über den Tod ändert? „Auf jeden Fall. Ich empfehle jedem, diese Arbeit einmal zu machen. Dann kommt die Erkenntnis: Nach dem Tod ist es einfach vorbei.“

„Knochenjob“ ist nicht für jeden

Die Arbeit als Totengräber habe aber auch schöne Seiten: „Es erdet einen und stuft dich zurück. Man erkennt, wie viele unnötige Sachen es auf der Welt gibt und was wirklich wichtig ist“, sagt Wagner. Neben seinem ersten Begräbnis ist ihm besonders jenes des Holzindustriellen Franz Schweighofer im Gedächtnis geblieben: „Da waren so viele Leute, ein Wahnsinn.“ Partezettel und weitere Unterlagen behält Wagner fein geordnet in mehreren Ordnern und Mappen: „Bei mir wird alles dokumentiert.“

Obwohl der 52-Jährige selbst meist keine Berührungspunkte mit den Hinterbliebenen hat, sei es wichtig, „stets die Pietät zu wahren.“ So achtet er darauf, nie auf einen Grabstein zu treten. „Ich hab‘ schon Bestatter gesehen, da dreht sich einem der Magen um“, sagt er.

Nicht jeder sei für diesen „Knochenjob“ gemacht: „Ich hatte schon Kollegen, die sind schreiend davon gerannt, als sie runtergegraben haben und Knochen entdeckten“, sagt der Werschenschlager.

Bevor seine Arbeit beginnt, wird ein Bestatter tätig, etwa Regina Wittmann in Zwettl. Seit 1952 gibt es das Bestattungsunternehmen. „Das Thema Tod begleitet uns ja seit der Geburt“, sagt Wittmann im Gespräch mit der NÖN. Die Herausforderung bei ihrer Arbeit sei, dass man 365 Tage im Jahr im Einsatz ist. „Man muss schnell arbeiten und immer bereit sein. Auch während einer Familienfeier am Sonntag kann es passieren, dass du aufstehen und einen Toten abholen musst“, sagt sie. Positiv sieht sie das Zuhören und das individuelle Lösen von Problemen.

Ob ihr bisher ein bestimmter Fall besonders im Gedächtnis geblieben ist? „Nein, ich habe so viele Fälle und tragische Schicksale miterlebt, dass ich am Anfang gedacht habe, ich schreibe ein Buch“, meint die Zwettlerin. Um abzuschalten, betreibt sie Sport und geht Laufen oder Radfahren. „Das hilft, um wieder frei zu werden.“

Als Bestatterin hat sie bereits zwei Edelsteine aus der Asche von Verstorbenen angefertigt, siehe „Neue Wege für den letzten Weg“ rechts. „Eine junge Frau aus Wien kann jetzt ihre verstorbene Mama, die im Bezirk Zwettl ein Haus hatte, immer bei sich haben“, sagt Wittmann.