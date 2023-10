Hohe Treibstoffpreise: Es wird gefahren, weil gefahren werden muss

Die Spritpreise an den Tankstellen sind aktuell wieder sehr hoch. Der Preisanstieg sei nicht nur auf gestiegene Rohölpreise zurückzuführen, hält die Bundeswettbewerbsbehörde fest. Spirtpreise haben neben dem Produktpreis auch einen Gewinnaufschlag, den CO₂-Preis sowie die Mehrwertsteuer und die Mineralölsteuer (39,7 Cent je Liter Diesel, 48,2 Cent je Liter Benzin). Die gesamte Steuerlast beträgt rund 50 Prozent vom Gesamtpreis.

Wird jetzt in der Region weniger gefahren? Thomas Traxler, Geschäftsführer der Franz Eigl GmbH (Avia), berichtet: „Wir erkennen noch kein signifikant geändertes Tankverhalten der Pkw-Kunden, noch sehen wir einen nennenswerten Rückgang beim Treibstoffkonsum. Auch der Premium-Diesel wird von vielen Kunden wegen der hervorragenden technischen Eigenschaften des Treibstoffes ganz bewusst gewählt. Was wir sehr wohl bemerken, ist, dass sich immer mehr Kunden nach Tankrabatten erkundigen, um zumindest den Preis etwas zu reduzieren.“

In Zeiten von hoher Inflation spüre man jeden Euro, so Traxler, der viele Fragen seiner Kunden zu den hohen Treibstoffpreisen beantworten muss. „Kunden fragen uns, wie es sein kann, dass einmal volltanken früher 50 Euro kostete und jetzt 70 Euro. Im Gespräch merkt man, dass viele der Kunden gar nicht wissen, dass aufgrund der heuer neuen Kraftstoffverordnung zusätzlich zur Mineralölsteuer noch andere neue Kostenkomponenten im Preis einkalkuliert werden müssen. Etwa die Bepreisung von CO₂ und anderen Treibhausgasemissionen.“ Wie sich die Treibstoffpreise im nächsten halben Jahr entwickeln werden, dazu könne er keine Prognose abgeben. „Krisen wie der Angriff der Hamas auf Israel haben − wenn auch nur kurzfristig − meist eine preiserhöhende Wirkung.“ Traxler weist auch darauf hin, dass für 2024 eine weitere Erhöhung der CO₂-Steuer sowie der Ausgleichsabgabe für Treibhausgasemissionen (lt. Kraftstoffverordnung) geplant sei. Das führe zu einer weiteren Preissteigerung bei Treibstoff.

„Treibstoffpreise nehmen, wie sie sind“

Gefordert mit den hohen Treibstoffpreisen sind natürlich auch die Blaulichtorganisationen. Bezirksfeuerwehrkommandant Ewald Edelmaier: „Die Freiwilligen Feuerwehren müssen die Treibstoffpreise nehmen, wie sie sind. Es wird keine Feuerwehr im Bezirk Zwettl eine Übung wegen der hohen Spritpreise absagen oder gar zu einem Einsatz nicht ausrücken.“ Generell treffen die Feuerwehren die enormen Preiserhöhungen bei Energie, Heizen, Treibstoff, Kauf von Einsatzbekleidung, Fahrzeugen und Geräten sehr hart. „Es sind unsere Gemeinden sowie das Land NÖ gefordert, unsere Feuerwehren bestmöglich zu unterstützen,“ so Edelmaier.

Diese Kostensteigerungen machen auch vor den Rettungsorganisationen nicht halt. Allein beim Roten Kreuz Niederösterreich werden rund 300.000 Liter Diesel pro Monat benötigt. „Wir sind da, um zu helfen. Wir sind da, um Menschen in Not zu retten und ins Krankenhaus zu bringen. Ohne Wenn und Aber. Wir können nicht auf dem Weg zum Krankenhaus – mit einem Patienten an Bord – einfach stehenbleiben, weil die Spritkosten zu hoch sind und wir uns die Tankfüllung nicht mehr leisten können. Es ist unsere Aufgabe, Menschen zu versorgen und ihnen zu helfen – auch wenn die äußeren Umstände herausfordernd sind“, so Sonja Kellner, Sprecherin vom Roten Kreuz Niederösterreich.

Transportunternehmer Maier fordert Entlastung

Günther Maier hat sein Transportunternehmen 1989 gegründet. Das Unternehmen sieht sich als nationaler, regionaler Spediteur. Maier hat 45 Mitarbeiter. Mit rund 25 bis 30 Lkw liefern sie Güter des täglichen Bedarfs an die Kunden in der Region – von medizinischen Gütern für Apotheken und Krankenhäuser bis zum TV-Gerät. Egal, woher die Waren kommen, Maier weiß: „Gerade auf den letzten 80 Kilometern braucht man immer einen Transporteur für die Zustellung.“ Er gibt die hohen Treibstoffpreise an seine Kunden weiter. „Das bedeutet einen hohen Aufwand an Diskussionen, um mit dem Auftraggeber den Ausgleich zu finden“, weiß er. Für ihn ist es auch innerhalb der Wirtschaftskammer ein großes Thema.

Als Obmann-Stellvertreter der Freiheitlichen Wirtschaft NÖ fordert er Entlastung durch die Regierung. „Wir sind mit Belastungen gesegnet, sei es durch die CO2-Steuer, den Dieselpreis oder die Mautkosten, die um sieben Prozent gestiegen sind. Wir fahren ja täglich auf Autobahnen bis Wien, Linz und St. Pölten, um die Waren für die Region abzuholen“, so Maier.

Im letzten Schritt gebe jeder die hohen Spritkosten an die Kunden weiter. Maier: „Schlussendlich zahlt der Endverbraucher, weil es auch Waren des täglichen Bedarfs sind. Die Forderung nach Dieselpreisdeckelung für Unternehmer ist das Um- und Auf, und auch die Mauterhöhung auch für Transportunternehmer für 2024 gehört gestrichen.“ Zudem fordert er die Aussetzung der C02-Bepreisung zur Entlastung der Endverbraucher.