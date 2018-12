Selbst Kritiker von Homöopathie sprechen sich im Bezirk Zwettl gegen ein Verbot in Apotheken aus. So sagt etwa Bezirksärztesprecher Karl Danzinger: „Wir sind alle freie Menschen. Wenn jemand daran glaubt, soll er es weiter frei kaufen können.“ Er fügt aber hinzu, dass es einer klaren Aufklärung seitens der Apotheke über „die fraglichen Wirkmechanismen“ geben muss, so Danzinger. Er selbst hält die Homöopathie für nicht seriös: „Es ist eine Glaubensfrage, in der Art wie manche an die katholische Kirche, andere an den Islam glauben. Ich selber glaube als Naturwissenschafter nicht an Homöopathie.“

Bezirksärztesprecher Karl Danzinger. | Archiv

Mittlerweile wurde im Rahmen der Diskussion das Wahlfach Homöopathie an der Medizin-Universität Wien gestrichen. Ein richtiger Schritt, findet Danzinger: „Homöopathie hat auf einem Lehrstuhl an der Med-Uni nichts verloren. Die knappen Ressourcen könnte man in die Allgemeinmedizin stecken, die schwer unterfinanziert ist.“

Österreichweit gibt es 2.956 registrierte homöopathische Arzneimittel. Viele davon können in Form von Globuli in der Kuenringer Apotheke in Zwettl gekauft werden: „Besonders häufig werden sie zur Linderung von akuten Beschwerden bei plötzlich einsetzenden Erkältungskrankheiten, bei Verdauungsstörungen und bei allergischen Reaktionen gekauft“, weiß Pharmazeutin Helene Aichinger.

Die Kritik, dass es keine wissenschaftlichen Nachweise über die Wirkung von Homöopathie gäbe, lässt sie nicht zu: „Es wurde bewiesen, dass der Einsatz gegen Heuschnupfen eine Verbesserung der allergiebedingten Symptome hervorruft. Außerdem wurde festgestellt, dass es bei Kindern mit Mittelohrentzündung zu einer Verkürzung der Krankheitsdauer kam.“

Was Homöopathie und Lachgas gemein haben

In die selbe Kerbe schlägt der Zwettler Wahlarzt Norbert Wißgott: „Bei der Homöopathie kommen andere Wirkfaktoren zum Tragen, als rein chemische.“ Nur weil man noch nicht nach naturwissenschaftlichen Maßstäben Beweise über die Wirkung hätte, sei das kein Grund, die Mittel nicht zu verwenden: „Ärzte operieren täglich mit Lachgas, ohne dass jemand weiß, wie das genau funktioniert. Nach der Logik der Homöopathie-Gegner dürfte man nicht mehr operieren“, so Wißgott.

Er spricht sich klar gegen das geplante Verbot von Patientenanwältin Pilz aus und ortet in der Diskussion eine Meinungsmache: „Welche Kompetenz hat Frau Pilz um zu entscheiden, welche Methode für den Patienten fruchtbringend ist?“

Ein Vorwurf von Homöopathie-Kritikern ist, dass die Methode nur durch das Placebo-Prinzip funktioniere. Wir erwarten Gesundung, also werden wir auch gesund. Doch wie sieht es bei Tieren aus, die dieses Bewusstsein nicht haben? Tierarzt Stamatios Dourakas verwendet seit 30 Jahren homöopathische Methoden. Dass man die Tiere durch die Art und Weise beeinflusst, wie man sich mit ihnen befasst und sie dadurch gesund werden, sei Nonsens: „Ob ich den Kühen Tropfen oder Schrot gebe, ist das gleiche Prozedere“, so Dourakas.