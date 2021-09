Ein Handwerk in der Praxis erlernen, bereits in jungen Jahren sein eigenes Geld verdienen, in einen Betrieb eingeführt werden mit der Garantie auf einen Arbeitsplatz — all dies macht einen Lehrberuf aus, und jährlich entscheiden sich viele Jugendliche für eine derartige Ausbildung.

„In die Schule weiterzugehen war für mich keine Option“, nennt Patrick Schweiger den Hauptgrund für seine Entscheidung, eine Lehre bei Ledermüller Installationen zu absolvieren. Auch die Aussicht auf eigenen Verdienst habe natürlich eine Rolle gespielt. So absolvierte Schweiger in vier Jahren die Doppellehre zum Haus- und Gebäudetechniker, und das mit ausgezeichneten Erfolgen in der Berufsschule und bei seinen Prüfungen.

„Die Arbeit macht Spaß, und man sieht am Abend, was man den ganzen Tag geleistet hat“, meint Patrick Schweiger, der mit der Lehre seinen Traumberuf gefunden hat. Am Ende des Tages zu sehen, dass das, woran man gearbeitet hat, auch wirklich funktioniert, sei eine tolle Bestätigung — und sollte es einmal nicht funktionieren, sieht man das auch sofort. Auch die Möglichkeit zu diversen Fortbildungen hat der Installateur. „Man kann sich viel weiterentwickeln, bis hin zum Meister“, erwähnt er, und betont: „Ich kann jedem nur empfehlen, einen Lehrberuf zu machen.“

Auch für Lukas Kasper war schnell klar, dass er einen Lehrberuf einschlagen will, anstatt weiter die Schulbank zu drücken, und bei Holzarbeiten sei er immer gut gewesen. „Schon mein Onkel war Tischler und hat mich oft mitgenommen. Das hat mich schon immer interessiert“, erzählt Kasper, der sich schließlich für eine Lehre zum Tischlereitechniker bei Hartl Haus entschied. Vor Kurzem hat er ausgelernt und wartet nur noch auf einen Termin für die Lehrabschlussprüfung. Im Unterschied zur Tischlerlehre, wo vor allem händisch gearbeitet wird, liegt der Fokus beim Tischlertechniker vermehrt auf dem Programmieren und dem Bedienen von computergesteuerten Maschinen.

„Ein Vorteil der Lehre ist, dass man in der Firma sofort ganz aufgenommen wird“, meint Lukas Kasper. Von Anfang an werde man involviert und kann voll mitarbeiten. Insbesondere im dritten Lehrjahr habe er bereits sehr selbstständig arbeiten können. So habe er natürlich während der Lehre schon einiges an Berufserfahrung sammeln können.

Erfolg für Waldviertler Lehrlinge

Dass das Waldviertel ganz generell hervorragende Lehrlinge hervorbringt, hat sich kürzlich wieder bei den Euroskills, den Europameisterschaften der Berufe, gezeigt. Daniel Mühlbacher aus Dietmanns (Bezirk Waidhofen) und Georg Engelbrecht aus Etsdorf am Kamp (Bezirk Krems) vom Gmünder Bauunternehmen Leyrer+Graf holten sich in Graz die Goldmedaille im Betonbau. „Wir können es noch gar nicht so recht glauben, dass wir wirklich gewonnen haben“, zeigen sich Mühlbacher und Engelbrecht überwältigt.