Der Impfbus des Landes Niederösterreich machte am 18. August am Asphaltplatz in der Zwettlerstraße in Allentsteig Station. 140 Impfwillige aus Allentsteig und auch den umliegenden Gemeinden und Bezirken nutzten die Gelegenheit, sich unkompliziert und rasch gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Personen ab 12 Jahren konnten einfach vorbeikommen und sich nach einem Aufklärungsgespräch sofort impfen lassen. Im Zuge der Erstimpfung mit dem Impfstoff von Pfizer konnte gleich direkt vor Ort der Zweitimpfungstermin vereinbart werden, welcher dann in Ordinationen im niedergelassenen Bereich stattfindet.

Über die vielen Impfwilligen freuten sich ÖVP-Bürgermeister Jürgen Koppensteiner und Christof Constantin Chwojka, Geschäftsführer von Notruf Niederösterreich: „Wir sind sehr froh und stolz über die hohe Beteiligung in Allentsteig, die zeigt, dass der Impfbus gut angenommen wird und ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Durchimpfungsrate der Bevölkerung ist. Nur durch die Impfung wird es uns gelingen, seltener zu erkranken beziehungsweise harmlosere Krankheitsverläufe zu erreichen. Durch eine Impfung schützen Sie sich selbst und Ihre Mitmenschen!“

Station auch in Göpfritz und Zwettl

Der Impfbus hält aktuell noch an zwei weiteren Standorten im Bezirk: Am 26. August steht er von 15 bis 18 Uhr am Marktplatz in Göpfritz an der Wild bereit, geimpft wird mit Biontech/Pfizer. Am 31. August hält der Bus von 15 bis 18 Uhr vor dem Stadtamt in Zwettl.

Impfen lassen können sich alle ab zwölf Jahren, die ihren Wohnsitz in Niederösterreich haben. Der Impfbus steht jeweils ca. drei Stunden an einem Ort und kann in dieser Zeit etwa 200 Personen impfen. Eine Anmeldung zum Impfbus ist nicht nötig. Ein Zweitimpfungstermin kann direkt vor Ort ausgemacht werden. Mitzubringen sind die E-Card, ein Lichtbildausweis sowie der Aufklärungs- und Dokumentationsbogen. Falls man die Impfung dort eintragen lassen möchte, ist auch der Impfpass mitzunehmen. Weiter Infos und eine Übersicht über die Stationen in ganz Niederösterreich hier.