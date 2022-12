In der Arbeit zu Weihnachten

Weihnachten, das Fest der Familie. Für die meisten von uns ist es selbstverständlich, die Festtage, insbesondere den Heiligen Abend, im Kreis unserer Lieben zu feiern. Es gibt aber auch Menschen, die am „schönsten Tag des Jahres“ nicht frei haben – entweder, weil sie in einem systemrelevanten Beruf Dienst haben, oder weil sie ihre Zeit ehrenamtlich für ihre Mitmenschen zur Verfügung stellen.

Wir haben uns im Bezirk Zwettl umgehört, wie jene, die am Heiligen Abend für uns im Einsatz sind – Betreuungspersonal am PBZ Zwettl, medizinisches Personal im Landesklinikum, Rettungsorganisationen und Polizeibeamte –, den 24. Dezember verbringen.

„Dienst wie immer“ steht für die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektionen auch am Heiligen Abend auf dem Programm.

„Der Dienst verläuft bei uns auch zu Weihnachten genauso wie an allen anderen Tagen“, schildert Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Wolfgang Gottsbachner. „Wir warten auf Einsätze, gehen auf Streife und sind für die Bevölkerung da. Vielleicht bringt ein Kollege oder eine Kollegin Kekse mit, aber im Großen und Ganzen wird der Tag nicht viel anders gestaltet“, erzählt Gottsbachner weiter.

Besondere Rücksicht werde bei der Dienstplanung auf Polizeibeamtinnen und -beamte genommen, die kleine Kinder haben: „Wir versuchen, zu Weihnachten auf Kolleginnen und Kollegen mit Familie Rücksicht zu nehmen und die Feiertagsdienste gerecht aufzuteilen. Sie machen zu Weihnachten keinen Dienst, sind dafür aber meist zu Silvester im Einsatz.“

Pflegeheim-Bewohner sollen Weihnachten spüren

Eine besonders stimmungsvolle Zeit ist der Advent im Pflege- und Betreuungszentrum Zwettl. „Gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern haben wir unser Haus weihnachtlich dekoriert, und wir veranstalten auch regelmäßig Aktivitäten, um die Weihnachtszeit für die Bewohner spürbar zu machen“, erzählt Direktor Roland Hofbauer, der am Heiligen Abend gemeinsam mit seiner Gattin (sie macht das ehrenamtlich) an alle Bewohnerinnen und Bewohner Weihnachtsgeschenke überreichen wird.

Die „interne Veranstaltungsmanagerin“, so Direktor Hofbauer, die sehr darum bemüht sei, den Seniorinnen und Senioren ein Weihnachtserlebnis wie Zuhause zu ermöglichen, ist Alltagsbegleiterin Barbara Seemann. Sie gibt uns einen Einblick in die vielen Angebote, die die Weihnachtszeit auch im Pflegezentrum zur schönsten Zeit das Jahres machen sollen.

„Wir laden jede Woche Musiker oder einen Chor ein, die für die Bewohner musizieren, wir backen gemeinsam Kekse und auch die Adventkränze haben wir gemeinsam gebunden“, berichtet Barbara Seemann voll Elan. „Wir veranstalten im Haus auch einen eigenen Adventmarkt, wo die Bewohner ihre selbst gebastelten Gegenstände verkaufen können. Am Heiligen Abend gibt es eine Weihnachtsmesse, die von einem Kirchenchor gestaltet wird“, so Seemann weiter.

Beim Roten Kreuz Zwettl ist insbesondere der Vormittag des 24. Dezembers oft sehr anstrengend, erzählt Bezirksgeschäftsführer Manfred Ehrgott. „Am Nachmittag geht es dann meistens etwas ruhiger zu. Am Abend übernimmt dann die Nachtdienstmannschaft“, so Ehrgott, der auch anmerkt, dass es leider immer schwieriger werde, Leute zu finden, die am Heiligen Abend Dienst machen wollen.

„Am Heiligen Abend ist meist unser Stützpunktarzt Sebastian Keltner im Einsatz. Er feiert mit seinen Kindern schon am Nachmittag, und geht dann in den Dienst, wenn die Kinder schlafen gehen“, schildert Manfred Ehrgott.

