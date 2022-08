Interview mit Gerhard Blabensteiner: „Bin für Holzhäuser“

Werbung

Gerhard Blabensteiner ist Obmann des Vereines zur Förderung des Waldes und sieht die Energiekrise als einen Grund mehr, über Holz als nachwachsenden Baustoff nachzudenken.

NÖN: Ihr eigenes Haus ist zu einem großen Teil aus Holz gebaut – ist das persönliche Geschmacksache?

Gerhard Blabensteiner: Die Energiekrise zeigt einmal mehr, dass Holz nicht nur Brennstoff, sonder „der“ Baustoff ist. Es wächst nach und braucht im Vorfeld keine Energie, um zum Baustoff zu werden. Im Gegensatz dazu benötigt es zur Herstellung von Beton die Rohstoffe Zement, Wasser und Sand und dazu bis 2.000 Grad Celsius für die Zementerzeugung. Da wird viel zu viel Energie verbraucht, um einen Baustoff herzustellen.

Es geht also nicht nur um ökologisches Wohnen, sondern auch um ökologisches Bauen?

Blabensteiner: Ja! Holz, Holzfaserdämmplatten, Stroh oder Hanfplatten als Dämmmaterial sollten als nachwachsende Rohstoffe bei Bau- oder Sanierungsprojekten unbedingt in Erwägung gezogen werden. Auch, weil nicht natürliche Baustoffe irgendwann entsorgt werden müssen. Styropor entsteht aus Erdöl und ist als Sondermüll zu entsorgen, muss mit großem Energieaufwand wieder geschreddert und verbrannt werden. Styropor ist leicht entflammbar. Wenn ein damit gedämmtes Haus brennt, entstehen viele Gifte. Über die Vorteile und auch Nachteile von Baustoffen kann man sich informieren. Auch gibt es viele Fördermöglichkeiten für ökologisches Bauen. Bei der Bau-Energie und Wohnmesse in Wieselburg trifft man auf unabhängige Beratungsstellen, „eNu“, pro Holz - Baubiologie Institut oder Bauen und Wohnen vom Land Niederösterreich.

Im öffentlichen Raum wird wenig mit Holz gebaut. Sollte das mehr werden?

Blabensteiner: Wir liegen in Österreich derzeit unter zehn Prozent Holzbauten und könnten locker 30 Prozent vertragen. In Bayern gibt es aktuell 20 bis 30 Prozent Holzbau, und die Stadt München baut seit einigen Jahren öffentliche Gebäude nur mehr in Holzbauweise. Auch die Stadt Graz baute in den letzten zehn Jahren aus Holz. Das wäre meiner Meinung nach zielführend, dass man überall beim Bau von öffentlichen Bauten oder Sanierungen von Schulen und Kindergärten überlegt, Holz und nachwachsende Dämmmaterialien zu verwenden. Holz ist regional und nachwachsend, und die Forst- und Holzwirtschaft sichert in Österreich 300.000 Arbeitsplätze.

Diese Idee zur Steigerung von Holzbauten, passt die zur Reduktion von Fichtenmonokulturen? Geht sich das mit dem Bauholz Fichte aus?

Blabensteiner: Ja, das geht sich sicher aus. Ich durfte eine Exkursion in bayrische Wälder machen. In Bayern haben sie die Wälder bereits umgebaut, haben einen sehr hohen Tannenanteil, viel Buche und nur noch 30 Prozent Fichtenanteil. Daher gibt es wenig Schäden durch Borkenkäfer und folglich weniger Erosion und wirtschaftliches Risiko. Die Fichte ist der Schwerpunktbaum für den Holzbau. In Bayern wird trotz weniger Fichten um 25 Prozent mehr mit Holz gebaut als bei uns.

Welche Impulse sehen Sie für das Bauen mit Holz?

Blabensteiner: Bei der „Interforst“, einer Messe in München, sprach ich mit der bayrischen Staatsministerin Michaela Kaniber. Sie gab später auch öffentlich bekannt, dass sie den Holzbau verstärkt fördern möchte, und zwar mit 500 Euro pro verbauter Tonne gebundenes CO2. Das Geld soll aus dem Klima- und Energiefonds der EU kommen. Das halte ich für einen wichtigen Impuls für den Holzbau und die Holzwirtschaft, denn wenn ich ein Holzhaus baue, dann verbrauche ich rund 200 Kubikmeter Holz. Dafür bekäme man dann laut ihrem Modell 100.000 Euro gefördert. Das ist nachahmenswert.

