Interview mit Thomas Traxler: „Wertschöpfung bleibt in der Region“

Avia Eigl kennt man im Waldviertel vor allem für Tankstellen, Heizöl und Pellets. Vor geraumer Zeit stieg das Unternehmen mit Sitz in Zwettl aber auch in den Strommarkt ein. Wie man damit in diesen turbulenten Zeiten fährt, erklärt Geschäftsführer Thomas Traxler im Interview.

NÖN: Wann ist AVIA Eigl in den Strommarkt eingestiegen und warum?

Thomas Traxler: 2021 haben wir begonnen. 2022 war das erste volle Jahr in diesem Geschäftsbereich. Warum? Wir ergänzen dadurch perfekt unsere bisherige „Energieproduktpalette“. Kunden begrüßen es, nur einen Energieversorger in Fragen der Mobilität, Raumwärme und Strom zu haben. Speziell unsere Waldviertler Kunden schätzen es, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt – nun auch beim Stromkauf.

Wie weit ist das Versorgungsgebiet?

Traxler: Wir verkaufen österreichweit. Unser primäres Zielgebiet ist allerdings das Einzugsgebiet unserer Tankstellen sowie Heizöl- und Pelletskunden, weil mit einem Stromvertrag automatisch günstiger getankt und Heizöl/Pellets gekauft werden können. Also speziell im Waldviertel haben wir daher richtig gute Argumente.

Wie viele Haushalte und Unternehmen sind Kunden?

Traxler: Wir sind seit November 2022 österreichweit Bestbieter. Bis Ende 2022 mit unserem Fixpreisprodukt und seit 2023 mit unserem Floaterprodukt. Vor ein paar Tagen haben wir die 10.000er-Marke geknackt. Haushalte, viele Klein- und Mittelunternehmen und auch Photovoltaik-Einspeiser sind unsere Kunden.

Woher beziehen Sie den Strom?

Traxler: Die Strommengen für unseren „Naturstromfloater“ handeln wir großteils an der Strombörse. Hier ändert sich der Strompreis monatlich und orientiert sich an den Großhandelspreisen. Da diese gerade stark fallen, spürt man das auch sofort im Preis, der derzeit bei circa 21 Cent pro Kilowattstunde brutto liegt. Die Strommengen für unseren Fixpreis „AviaWaldviertel Strom“ beziehen wir ausschließlich von Waldviertler Stromproduzenten. Hauptlieferant ist hier das Unternehmen G11 – ein Biomassekraftwerk aus Gmünd. Hier liegen wir momentan noch bei etwa 39 Cent pro Kilowattstunde brutto. Dafür hat man die Sicherheit, dass sich dieser Preis nicht ändert, auch wenn die Großhandelspreise an der Börse wieder stark steigen. Aus diesem Grund entscheiden sich viele für einen Fixpreis. Bei unseren Haushaltskunden achten wir streng darauf, nur Strom aus erneuerbaren Quellen zu beziehen.

Floater oder Fixtarif – was ist derzeit sinnvoller für Verbraucher?

Traxler: Absolut kann man das nicht sagen. Der meistverkaufte Tarif ist aktuell der Floater, da man dadurch den Vorteil der sinkenden Preisentwicklung mitnehmen kann. Andererseits trägt man auch das Risiko, sollten die Preise unvorhergesehen wieder steigen. Ich habe die vergangenen zehn Jahre analysiert, um zu sehen, welcher der Tarife rückwirkend die bessere Wahl gewesen wäre. In acht Jahren war der Floater günstiger und nur in zwei der Fixtarif. Dabei ging es aber nie um viel Geld. Jetzt sind die Turbulenzen am Markt groß. 2022 war garantiert kein „Floater-Jahr“. Ich persönlich habe unseren „Avia Waldviertel Strom“ zum Fixpreis.

Wie hat sich das Stromgeschäft seit dem Einstieg verändert?

Traxler: Es gibt mittlerweile weniger Anbieter auf dem Markt. Viele haben die Turbulenzen 2022 nicht überlebt. Der Konsument schaut immer mehr darauf, welches Unternehmen hinter einem Angebot steckt. Vielen unserer Kunden ist die Versorgungssicherheit und Stabilität, die Avia Eigl ausstrahlt, wichtig sowie die Beratung und Kundennähe, die wir bieten. Bei uns hebt jemand ab oder wird zurückgerufen.

Welche Herausforderungen stehen seit der Energiekrise im Mittelpunkt?

Traxler: Ganz generell wurde die Versorgungssicherheit den Kunden wichtiger. Diesbezüglich sind wir als regionales Unternehmen perfekt aufgestellt. Wir helfen auch mit, das ganze Waldviertel versorgungssicherer zu machen. Beispielsweise könnten wir viele unserer Tankstellen auch im Blackout-Fall in Betrieb nehmen, etwa schaffen wir gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Zwettl ein großes Notstromaggregat an. Eine Herausforderung ist auch, bei den ganzen Krisen die Energiewende nicht zu vergessen und Lösungen zu finden, die auch umsetzbar sind. Wir sind die einzige Tankstelle in Niederösterreich, die HVO, einen komplett fossilfreien Premiumdiesel, anbietet (Anmerkung: HVO steht für „Hydrotreated Vegetable Oils“, wird also mittels Pflanzenölen hergestellt). Damit spart man nachweislich bis zu 90 Prozent CO₂ ein. HVO wird aktuell an den Tankstellen in Scheibbs und Krems angeboten, wir wollen aber künftig weiter ausrollen und beispielsweise auch in Zwettl und Gmünd anbieten.

Wie hoch ist der Preis für HVO?

Traxler: Der Preis liegt in etwa da, wo auch ein herkömmlicher Premiumdiesel liegt. Als Richtlinie versuchen wir, ihn unter zwei Euro pro Liter anzubieten.

Das ist in den heutigen Zeiten kein Schnäppchen. Wie viele nutzen den Premiumdiesel?

Traxler: Wir bieten HVO jetzt seit Herbst an den zwei erwähnten Tankstellen an. Er wird angenommen, ist aber schwierig mit herkömmlichem Diesel zu vergleichen, weil das Produkt komplett umweltfreundlich ist – übrigens auch palmölfrei. Der Ball liegt beim Konsumenten. Rede ich immer nur, dass alles umweltfreundlicher werden muss, oder handle ich? HVO ist noch ein Nischenprodukt und kann noch nicht zum selben Preis wie herkömmlicher Diesel angeboten werden. An anderen HVO-Tankstellen liegen die Preise bis zu einem Euro über dem unsrigen. Ich traue mich sagen, dass wir hier einen sehr guten Preis für ein derartiges Produkt haben. Es ist umwelttechnisch ein absolutes Premiumprodukt. Den Preis unter zwei Euro zu halten, ist auch für uns nicht einfach, aber wir wollen den Premiumdiesel nicht unleistbar machen.

Machen wir wieder den Schwenk zurück zum Strom. In welche Richtung gehen der Energiemarkt und die Preisentwicklung rund um den Strom? Wagen Sie eine Prognose für die nähere Zukunft?

Traxler: Meine ganz persönliche Meinung: Sollte der Ukrainekrieg weiter eskalieren, dann wäre jetzt jede Prognose definitiv falsch. Ansonsten, wenn der Winter mild bleibt und unser Gasverbrauch nicht noch dramatisch ansteigt, dann sehe ich mittelfristig ein Preisniveau von 15 bis 20 Cent pro Kilowattstunde, langfristig bei um 15 Cent pro Kilowattstunde.

Auf was sollten Stromverbraucher besonders achten?

Traxler: Nicht auf Lockangebote hereinfallen oder dem billigsten Preis nachlaufen. Wichtig ist auch, das Unternehmen zu kennen, das dahintersteckt. Bleibt das Geld in der Region, die mir wichtig ist? Eine wertschätzende Kunden/Lieferanten-Beziehung aufzubauen, halte ich für wichtig. Verstehen, wie das Stromprodukt funktioniert, und die Vor- und Nachteile der Produkte abwägen. Auch denke ich, dass man in diesen Zeiten etwas nachsichtiger mit seinem Stromlieferanten sein sollte, egal, welchen man hat oder hatte. Die Turbulenzen waren so groß, dass man es fast nicht richtig machen konnte.

