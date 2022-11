Investitionen in Infrastruktur: 9,3 Millionen für Straßenbau

Im heurigen Jahr werden rund 9,3 Millionen Euro im Bezirk in den Straßenausbau investiert. Landtagsabgeordneter Franz Mold zeigt sich erfreut: „Neben all den anderen Mobilitätsformen, für die in Niederösterreich viel getan wird, braucht es auch Investitionen in unser Landesstraßennetz – nur so können wir eine Mobilität für alle gewährleisten und die Menschen in unserem Bezirk bestmöglich entlasten.“

Straßendienst federführend bei Radwegprojekten beteiligt

Der NÖ Straßendienst ist auch abseits des Kfz-Verkehrs im Einsatz. Im Jahr 2021 wurden etwa 50 Radwegprojekte seitens des Landes umgesetzt und rund 100 Projekte betreut. Auch im heurigen Jahr hat das Land Niederösterreich viel Geld in die Hand genommen, um die aktive Mobilität noch weiter in den Fokus zu rücken.

In Summe wird vom Land und den Gemeinden heuer ein Gesamtinvestitionsvolumen von rund 30 Millionen Euro in diesem Bereich ausgelöst. „Mit 9,3 Millionen Euro, die wir im Bezirk Zwettl investieren, werden wir den Bedürfnissen der Menschen gerecht und schaffen gleichzeitig eine klimaschonende und zukunftsfitte Mobilität“, sind sich Landtagsabgeordneter Franz Mold und Landesrat Ludwig Schleritzko einig.

„Insgesamt werden heuer 85 Millionen Euro in die Hand genommen, um 340 Projekte wortwörtlich auf die Straße zu bringen und damit rund 1.200 Arbeitsplätze in Niederösterreich zu sichern“, fasst Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko die Gesamtinvestitionen des Landes zusammen. Mit diesen Mitteln sollen vor allem Sicherheit und Lebensqualität auf bzw. rund um Straßen stetig verbessert werden.

