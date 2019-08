Im Sommer vergangenen Jahres wurde ein Gastwirt aus dem Bezirk Zwettl von einem Kremser Schöffensenat wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen, Blutschande, Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses und Nötigung zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft Krems hatte dem Waldviertler vorgeworfen, mit seiner Tochter (beginnend ab dem achten Lebensjahr) über Jahre eine inzestuöse Beziehung, wie mit einer Erwachsenen, geführt zu haben. Die Ehefrau soll von dem schändlichen Treiben gewusst und es nicht unterbunden haben: Sie wurde wegen Unterlassung zu einer achtjährigen Gefängnisstrafe verurteilt.

Schuldfrage eindeutig geklärt

Das Paar (beide über 50 Jahre alt), das im Prozess bis zuletzt seine Unschuld beteuert hat, erhob gegen die Schuldsprüche mit den verhängten Gefängnisstrafen sofort Rechtsmittel: Die Causa ging damit von der ersten Instanz an den Obersten Gerichtshof (kurz OGH) in Wien.

Kurt Kirchbacher, Mediensprecher des OGH bestätigte nun im NÖN-Gespräch: „Die Nichtigkeitsbeschwerde wurde zurückgewiesen. Der Akt ging an das Oberlandesgericht Wien weiter, wo über die Strafhöhe entschieden wird.“

An den Schuldsprüchen kann das Paar rechtlich also nicht mehr rütteln. Es wird sich zeigen (voraussichtlich im Herbst dieses Jahres), ob am Oberlandesgericht Wien die verhängten Strafen mit 13 und acht Jahren Gefängnis bestätigt, für zu hoch oder für zu gering befunden werden.