"Der Bezirk Zwettl ist frei von nachgewiesenen Coronafällen" - das bestätigte Bezirkshauptmann Michael Widermann im NÖN-Gespräch am 16. Juni. Aktuell gibt es noch eine Handvoll Absonderungen für Verdachtsfälle, die sich unter der Notrufnummer 1450 gemeldet haben und zumindest ein Corona-typisches Symptom hatten. "Diese Fälle werden aktuell getestet und müssen bis zum Ergebnis zuhause bleiben", erklärt Widermann.

Lange war das Waldviertel ein "weißer Fleck", bevor am 21. März der erste Coronafall im Bezirk Zwettl nachgewiesen wurde. Insgesamt gab es im Bezirk bisher 77 positive Tests, zwei Infizierte verstarben. Ein Fall davon sei laut Widermann "kurios", da die Person zwar an Corona erkrankt war, aber nicht direkt an der Krankheit verstorben war. Trotzdem taucht dieser Fall damit im Zusammenhang mit Covid-19 in der Statistik auf. Beide Todesfälle waren laut Widermann gesundheitlich vorbelastet.

Jetzt bleibe laut Widermann zu hoffen, dass eine zweite Welle an Erkrankungen ausbleibt, aber: "Eine gewisse Gefahr in den Sommermonaten Juli und August bleibt bestehen. Es ist heiß, die Leute gehen gerne Baden und fahren wieder vermehrt fort. Im September beginnt der reguläre Schulbetrieb. Es gilt abzuwarten, ob die Zahlen dann wieder markant steigen und wie der Bund im Fall der Fälle darauf reagiert", sagt der Bezirkshauptmann und: "Ich hoffe, dass die Disziplin hinsichtlich der Schutzmaßnahmen im Bezirk weiter so hoch bleibt, wie bisher."