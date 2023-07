Jeder fünfte Neuwagen fährt mit Strom

Gerade erst hat der VCÖ die Halbjahresbilanz 2023 der neu zugelassenen E-Pkw bekannt gegeben. Darin liegt der Bezirk Zwettl mit 20,5 Prozent an neu zugelassenen E-Autos an der Spitze Niederösterreichs. Knapp gefolgt von St. Pölten mit 19,7 Prozent liegt das doch erheblich über dem NÖ-Schnitt von 16,6 Prozent. In seiner Aussendung macht der VCÖ aber auch aufmerksam, dass große, übergewichtige leistungsstärkere E-Pkw auch mehr Strom verbrauchen und zu Energiefressern werden könnten. Wie energiebewusst sind die Zwettler? Die NÖN hat bei zwei Autohändlern des Bezirks nachgefragt, wofür sich die Zwettler entscheiden.

E-Pkw als Kleinwagen

Reine E-Pkw würden meist als Zweitwagen angeschafft, weiß Johann Kolm, Verkaufsleiter im Autohaus des Raiffeisen Lagerhaus in Zwettl. „Da herrscht die Kaufentscheidung für einen Kleinwagen oder einen Mittelklassewagen vor“, weiß er. Hauptgrund, sich einen E-Pkw anzuschaffen, sei für die Kunden meist die PV-Anlage daheim, die sie für das Strom-Tanken des E-Pkw nützen können. Kolm: „Sie nutzen den günstigeren Strom zu Hause.“

Durchschnittlich verbrauche so ein E-Fahrzeug zehn bis 15 kW/h auf 100 Kilometer. Derzeit bemerke er aber einen leichten Rückgang des Interesses an E-Fahrzeugen. „Die Förderungen für E-Autos sind seit Corona auffällig gesunken“, bedauert er. Auch seien die Kunden zögerlicher wegen der unsicheren Strompreisentwicklung, bemerkt Kolm. Diese Unsicherheit bemerkt auch Martin Schmuckenschlager vom Autohaus Böhm in Ottenschlag bei Kundengesprächen. Das Interesse an E-Fahrzeugen sei aber dennoch ungetrübt hoch. „50 Prozent der im Vorjahr bei uns verkauften Neuwagen waren E-Autos“, freut er sich. Bei den im Autohaus Böhm angefragten E-Pkw handelt es sich ebenfalls um Fahrzeuge der Klein- und Mittelklasse. „Verbrauch und Energiesparen ist wichtig für die E-Pkw-Kunden“, weiß Schmuckenschlager.

E-Auto zum Beispiel als Stromspeicher für Kühltruhe

Schmuckenschlager ist begeistert von dem, was E-Fahrzeuge sonst noch können. „Unsere Fahrzeuge können auch Energie rückführen“, weiß er. Was bedeutet das genau? „Man könnte die Kühltruhe bei einem Stromausfall auch an das Fahrzeug anhängen. Dazu gibt es Adapter und mit einem Verlängerungskabel liefert dann das E-Auto Strom zum elektrischen Endgerät.“ Möglich wäre auch, dass das E-Auto als Pufferspeicher für den Stromüberschuss der hauseigenen PV-Anlage dient – aber dazu bedürfe es noch der Lösung einiger Hürden.

E-Klein-Lkw in der Region beliebt

Das Autohaus Böhm hat auch Unternehmer als Kunden, Bäcker etwa. „Die haben das optimale Nutzerprofil: Sie beliefern die Region, sind oft am späten Vormittag fertig und können tagsüber mit Strom aus der eigenen PV-Anlage die Fahrzeuge auftanken“, freut er sich über die Nachfrage. Und auch Johann Kolm vom Raiffeisen Autohaus freut sich: „Gemeinden und Verbände sind stark interessiert und teilweise schon auf E-Mobilität umgestiegen.“ Und: „Die Wartezeit auf E-Fahrzeuge hat sich wieder normalisiert.“