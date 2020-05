Nicht nur die Wirtshäuser, auch die Kaffehäuser durften vergangenes Wochenende wieder öffnen. Ein Lokalaugenschein zeigt: Die Eis-Saison kann kommen.

Martina Einsiedl hatte in ihrem Kaffeehaus in Ottenschlag am ersten Wochenende zwar weniger Gäste als sonst, aber das liege vielleicht an der ungewohnten Situation mit der Maske. Sie sieht das aber nicht negativ und „man darf wieder arbeiten – das ist schön. Ich bin trotzdem froh über den guten Start“. Die Stammgäste kamen und freuten sich schon sehr über die Öffnung.

Martina und Egon Einsiedl haben in ihrem Lokal einige Tische herausgenommen, um den nötigen Abstand zu erreichen, und Trennwände aus Holz und Plexiglas errichtet, worüber die Gäste begeistert sind. Beim Eingang wurde ein Desinfektionsmittel bereitgestellt. Die neuen Auflagen sind für Martina Einsiedl in Ordnung, „wenn dadurch die Sicherheit für die Gäste gewährleistet ist. Das Tragen des Gesichtsvisiers ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. Die Gäste verhalten sich rücksichtsvoll und warten beim Vorbeigehen.“

„Masken im Sommer sind unvorstellbar“

Eine große Hilfe wird bei Schönwetter die 140 Quadratmeter große Terrasse mit Teichblick sein. Sie bietet trotz einem Meter Abstand und anders gestellter Tische 72 Sitzplätze. Abschließendes Resümee von Martina Einsiedl: „Für die ersten Tage nach der zweimonatigen Sperre war es ein guter Start. Auch das Feedback der Gäste war sehr positiv, denn ein Kaffeehausbesuch gehört zum Alltag dazu. Und die Eis-Saison hat ja inzwischen auch schon begonnen.“

Auch der Gastgarten vor dem Café Leutold war bei einem Lokalaugenschein am Wochenende gut gefüllt. Trotzdem sagt Lothar Kaspar zähneknirschend: „Ein Teil meiner Stammgäste ist noch immer nicht im Fortgehmodus. Die Angstmache hat funktioniert.“ Für ihn sei die Öffnung jetzt „überlebensnotwendig“ gewesen. Zuvor hatte er seine Belegschaft einvernehmlich abgemeldet, jetzt möchte er langsam wieder rauffahren: „Ich hoffe, dass wir alle wieder reinbringen. Für ein Fazit, ist es jetzt noch zu früh. Ich befüchte aber, dass es noch ein großes Sterben geben wird.“

Im Gastgarten sind ihm aufgrund der Abstandsregelung einige Plätze weggefallen. Außerdem fehle ihm wichtiges Steh-Publikum an der Bar.

Auch Kaspar und seine Kolleginnen servieren den Kaffee mit Schutzvisier: „Der Mundschutz ist aber maximal eine vorübergehende Lösung, im Sommer ist das bei 30 Grad einfach unmachbar“, übt er Kritik. Als Lösung könne er sich Hinweistafeln vorstellen: „Hier wird mit oder ohne Maske serviert und die Gäste entscheiden, wo sie hingehen wollen.“ Spezielle Aktionen, um die Gäste jetzt ins Lokal zu locken, hat er keine: „Ich verlass mich darauf, dass ich den besten Kaffee hab.“

