Der Karfreitag sollte infolge einer Regelung der türkis-blauen Regierung ein halber Feiertag werden. So weit der Plan bis Dienstag – an dem alles wieder gekippt wurde. Viele Details bleiben offen, dementsprechend gedämpft ist die Stimmung in der Wirtschaft.

Bei Bäckermeister Manfred Faltin aus Marbach am Walde trifft die ursprünglich geplante Lösung des halben Feiertages auf Unverständnis. „Ich bin nicht begeistert. Gerade zu Ostern ist in den Backstuben extrem viel los, die Leute wollen frische Ware.“ Damit das geht, müssen er und seine zehn Mitarbeiter am Karfreitag nach dem regulären Verkaufstag am Abend mit der Produktion beginnen, damit am Samstag alles fertig ist. „Die Mitarbeiter stehen hinter mir. Ich kann es mir nicht leisten, am Freitag zuzusperren. Ich muss es normal weiterlaufen lassen“, so Faltin. Das kostet natürlich. Mit den Überstunden und dem Feiertags-Zuschlag käme er auf 300 Prozent des normalen Lohns. Dass er die erhöhten Kosten auf die Produkte aufgeschlagen hätte, schließt Faltin aus. „Wir können am Karsamstag nicht sagen, dass die Backwaren teurer sind, weil ein Feiertag war.“

FPÖ-Minister Hofer „goss Öl ins Feuer“

Auch Christof Kastner bezeichnet die Lösung, die noch vor kurzem auf dem Tisch lag, als „unbefriedigend“. Der Karfreitag sei einer der stärksten Einkaufstage im Jahr, die Geschäfte müssten weiter offen halten können: „Arbeitnehmer sollen Abgeltungen wie an einem Samstagnachmittag erhalten, und nicht wie am 8. Dezember.“

Christof Kastner spricht damit die frühe Forderung von FPÖ-Minister Norbert Hofer an, für die er klare Worte hat: „Es wäre wünschenswert, würde er zuerst die Betroffenen fragen und nicht unnötig Öl ins Feuer gießen und den Unternehmen noch mehr Kosten aufs Auge zu drücken!“

Für den Handel hätte er sich folgenden Kompromiss vorgestellt: Statt bis 21 Uhr offen zu haben, könnte es Öffnungszeiten bis maximal 18 oder 19 Uhr geben. Sein Fazit zu der Diskussion: „Bei den Feiertagen sind wir in Österreich ohnehin Spitzenreiter.“

Auch die katholische Kirche war mit dem ursprünglichen Vorschlag der Bundesregierung nicht zufrieden: „Mit der halben Lösung sind wir nicht glücklich“, denkt Bischof Alois Schwarz (Erzdiözese Sankt Pölten) an die Karfreitagsmessen, die meist vormittags abgehalten werden. „Ich meine, dass das noch nicht ausdiskutiert ist.“ Der Handel wäre ebenso betroffen gewesen, „da braucht’s den guten Dialog mit der Wirtschaft.“

Die großen Handelsketten Rewe (Sitz: Wiener Neudorf) und Spar kommentierten die Entscheidungen auf Regierungsebene angesichts unklarer Details noch nicht. Fakt sei aber, dass der Karfreitag einer der stärksten Einkaufstage im Jahr sei, heißt es von Rewe. Dort hofft man auf eine Regelung, die Mehrkosten für das Unternehmen verhindert.

Bei Leyrer+Graf ging man davon aus, dass die Entscheidung umgesetzt wird. Der Karfreitag fällt hier heuer in die „kurze Woche“, an der die komplette Belegschaft am Freitag sowieso frei hat.

Der Feiertag wirkt sich aber laut CEO Stefan Graf insofern aus, als die Wochenarbeitszeit durch den halben Feiertag dementsprechend reduziert wird. „Generell finde ich, dass sich die Gesellschaft in Österreich bereits sehr viel Freizeit gönnt“, merkt Graf an.