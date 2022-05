Karte kein Ersatz, es gilt noch immer: „Bares ist Wahres“

Werbung

Einmal kurz ans Lesegerät halten – und fertig, ohne Wechselgeld zum Nachzählen. Praktisch ist sie, die Bankomatkarte, und sie wird mittlerweile für viele Transaktionen verwendet, sodass Bargeldbehebungen nachlassen.

Vor allem im Handel ist Kartenzahlung mittlerweile zu einer viel genutzten Alternative geworden. Doch: „Es gibt schon noch Geschäfte, wo es nicht möglich ist, per Karte zu bezahlen“, erwähnt Wirtschaftskammerobfrau Anne Blauensteiner. Die für Kunden bequeme Zahlung per Karte ist für die Unternehmer nämlich bei jeder Transaktion mit Gebühren verbunden. „Auf der anderen Seite können auch beim Auszählen von Wechselgeld Fehler passieren“, meint Blauensteiner.

In einem Großteil der Geschäfte im Bezirk Zwettl besteht die Möglichkeit zur Kartenzahlung. Dafür unabdinglich ist aber eine gute Internetverbindung. „Gerade bei uns im Waldviertel gibt es bisher einige Gebiete, wo die Verbindung nicht so gut funktioniert“, sagt Blauensteiner. Für die Wirtschaftskammerobfrau ist das Bargeld aber weiterhin nicht wegzudenken: „Es gibt in jeder Generation viele, denen das Haptische lieber ist.“

Weniger Behebungen

Mit der zunehmenden Digitalisierung der Bankgeschäfte werden vor allem kleinere Bankfilialen weniger in Anspruch genommen. Die Sparkasse schloss 2020 die Filialen in Pölla und Göpfritz.

Im Dezember erst sperrte die Raiffeisenbank Allentsteig zu, sie gehörte zur Waidhofner Filiale. „Wir bemühen uns, alle Bankstellen offen halten zu können“, heißt es von der Raiffeisenbank Waldviertel Mitte. Abhebungen am Schalter seien weniger geworden, auch Banko mat-Behebungen seien vor allem in der Pandemie zurückgegangen.

Den Trend zum bargeldlosen Bezahlen und zum Online-Banking bemerkt auch Andrea Wiesmüller, Regionaldirektorin der Waldviertler Sparkasse. Dennoch habe das Bargeld weiterhin einen hohen Stellenwert, insbesondere für die ältere Generation, die vermehrt noch persönlich zur Bank kommt.

Barabhebung beim Einkauf

In Großglobnitz gibt es keinen Bankomat, aber eine andere Möglichkeit, Geld zu beheben: Beim Nah & Frisch Markt können bei einem Einkauf von mindestens zehn Euro bis zu 50 Euro vom eigenen Bank-Konto abgehoben werden. „Das wird aber eher in Ausnahmefällen genutzt“, sagt Gabriele Rametsteiner.

Dieses besondere Service bieten jedoch bereits viele der Nah & Frisch-Märkte an. „Wir bieten unseren Kunden damit eine Alternative, trotz geschlossener Bankstellen und Bankomaten ganz einfach zu Bargeld zu kommen“, betont Christof Kastner (Kastner-Gruppe).

Nicht jeder hat Geld einstecken

Ausschließlich Bargeld nimmt weiterhin der Allentsteiger Bäcker Kurt Fischer an. „Es handelt sich bei mir oft um recht kleine Beträge, und jede Transaktion wäre sonst mit Gebühren verbunden“, erwähnt Fischer. Dass Kunden danach fragen, mit Karte bezahlen zu dürfen, komme regelmäßig vor, auch für ganz kleine Beträge. „Es gibt einige, die gar kein Geld mehr einstecken“, meint Fischer. Glücklicherweise ist die Bank nicht weit von seiner Bäckerei entfernt.

Seniorenbundobmann Ernst Sinnhuber: „Ältere Generation hängt sehr am Bargeld.“ Foto: privat

Im Waldviertler Hof in Langschlag ist Kartenzahlung zwar möglich, aber im Gasthaus bezahlen die Gäste eher bar. Lediglich die von Chefin Helene Mayerhofer angebotenen Gästezimmer werden eher per Karte bezahlt. „Tendenziell ist es eher das jüngere Publikum, das mit Karte bezahlt“, bemerkt Mayerhofer. Auch bei größeren Feiern wird die Möglichkeit zur Zahlung mit Karte gerne genutzt, um nicht so viel Geld mitnehmen zu müssen.

„Die ältere Generation hängt doch sehr am Bargeld“, meint Seniorenbundobmann Ernst Sinnhuber. Auch im Supermarkt würden die meisten der Senioren bar bezahlen. Laut Sinnhuber komme auch jeder zu seinem Geld, trotz geschlossener Bankfilialen. „Mit einem Bankomaten kommt jeder zurecht“, sagt der Obmann.

Wilfried Brocks, Obmann des Pensionistenverbandes: „Maschinelle Betreuung ist nicht dasselbe.“ Foto: privat

„Man geht mit der Zeit“, meint auch Pensionistenverbandsobmann Wilfried Brocks. Dennoch sei es besonders die ältere Generation gewohnt, am Bankschalter persönlich mit jemandem sprechen zu können. „Maschinelle Betreuung ist nicht dasselbe“, sagt Brocks.

Er hofft, dass jeder immer Zugang zu seinem Geld hat. Schon ein längerer Stromausfall würde bedeuten, dass nichts abgehoben werden kann. Brocks rät also zu gewissen Barreserven.

