In wenigen Wochen bekommen die Schüler ihre Zeugnisse und können sich von diesem ganz besonderen Schuljahr in die Ferien verabschieden. Für viele Eltern bereiten die heurigen Ferien aber großen Stress. Die große Frage ist: „Wie sollen wir die Betreuung der Kids in den nächsten acht Wochen hinkriegen?“

Corona führte dazu, dass die berufstätigen Eltern bereits viele Urlaubstage aufbrauchen mussten. Egal ob vom Arbeitgeber dazu angehalten oder als „Home-Schooling-Betreuer“, die Urlaubstage sind weg und fehlen im Juli und August.

Bedarfserhebung im Gang

In den Gemeinden des Bezirkes Zwettl arbeiten derzeit die Gemeinden intensiv, um eine Ferienbetreuung anbieten zu können. Auch die dreiwöchigen Schließungen der Kindergärten sollen heuer überbrückt werden. Dazu wurden schon Förderungen in Aussicht gestellt.

Ob und wie diese Kinderbetreuung zustande kommen wird, ist derzeit aber noch nicht fix.

Überregionale Lösung möglich

In der Gemeinde Schwarzenau wird derzeit auch die Bedarfserhebung für eine Ferienbetreuung im Kindergarten und der Volksschule erhoben. „Das Personal für die drei Wochen, in denen der Kindergarten geschlossen hat, zu finden, wird schwierig. Aber vielleicht schaffen wir eine überregionale Lösung“, meint Bürgermeister Karl Elsigan, denn: „Wenn in den umliegenden Gemeinden auch nur wenige Kinder zu betreuen wären, dann könnten wir eine gemeinsame Lösung anbieten.“

Mitte Juni werde die Abhaltung des „Ferienspieles“ in Schwarzenau fixiert. „Wir müssen einmal schauen, welche Corona-bedingten Maßnahmen erforderlich sind und ob die Vereine, die bei diesen Aktionen immer sehr aktiv mitarbeiten, auch heuer wieder dabei sind“, betont Elsigan, der dem Land großes Lob ausspricht: „Bei der Kinderbetreuung wurde gut reagiert. Während des Shut-Downs gab es sehr wenige Kinder im Kindergarten zu betreuen, jetzt wurden Maßnahmen gesetzt, damit die Kinder in den Ferien betreut werden können.“

Schon Anmeldungen

In Allentsteig gibt es fix eine Ferienbetreuung in den ersten drei Ferienwochen. Diese findet in den Räumen der Nachmittagsbetreuung wochentags von 6.45 bis 13 Uhr statt (ohne Mittagessen). Bisher haben sich neun Kinder dafür angemeldet. Im Kindergarten wartet man das Ergebnis der Bedarfserhebung ab.

Partner für Familien

Die Kindergruppe „Apfelbäumchen“ in Zwettl sieht sich als „Partner für die Familien“ und bietet die Kinderbetreuung auch während den Sommerferien an. „In Zwettl gibt es ja heuer kein Ferienspiel, daher bieten wir die Kinderbetreuung an“, betont Antonia Kastner.

Das „Apfelbäumchen“ hatte auch während des Lock-Downs offen. „Dabei haben wir immer auf die Dienstpläne der Eltern reagiert. Es war ein extremer, interner Aufwand. Aber wo ein Wille, da auch ein Weg. Das werden wir auch während den Ferien so handhaben“, meint Kastner. Informationen zum Programm der Ferienbetreuung, die von einer Waldwoche über Filzen bis zur Wanderung auf den Spuren von Friedensreich Hundertwasser reicht, gibt es auf der Homepage des Apfelbäumchens.

Acht Gemeinden sind dabei

Ganz nach dem Motto „Bleib zu Hause, aber doch nicht daheim!“ bietet die Kinder & Ferien-Akademie auch heuer wieder viel Spiel, Spaß und Abwechslung in den Gemeinden des Waldviertler Kernlandes.

Teilnehmen können Kinder im Alter von vier bis 15 Jahren aus den teilnehmenden Gemeinden (Programm siehe Infobox). „Noch sind Restplätze frei – also schnell anmelden“, zeigt Doris Maurer vom Verein Waldviertler Kernland auf.

Sportvereine warten noch

Ob es Feriencamps seitens der Sportvereine geben werde, ist zur Zeit noch offen. Einige Vereine beteiligen sich an den Ferienspielen oder wie in Kirchschlag an der Kinder & Ferien-Akademie.