Kriminalstatistik: Internetbetrug nimmt zu

Mehr Internetkriminalität, dafür weniger Raufereien. Die Kriminalstatistik 2021 für den Bezirk Zwettl gibt Einblick, wie viele Straftaten im Vorjahr von der Polizei registriert wurden. Insgesamt gab es 897 Delikte, etwas weniger als 2020, als es noch 907 waren.

Den Großteil davon machen wie üblich die Vermögensdelikte aus, 473 an der Zahl. Dazu gehören Diebstähle, Einbrüche, aber auch Internetbetrugs-Fälle. Bei der Verteilung dieser würde der Trend der vergangenen Jahre weiter anhalten. „Es geht ganz klar in Richtung Internetbetrug“, sagt Bezirkspolizeikommandant Rudolf Mader. Auch Erpressungsfälle über das Internet hätten zugenommen. Die Zahl der „händischen“ Delikte sei dagegen gesunken.

Zusammengerechnet stiegen die Vermögensdelikte leicht an. 2020 waren es 430. Vor zehn Jahren waren die Zahlen mit 600 Fällen allerdings noch deutlich höher.

Abgenommen haben dagegen die Delikte bei der Körperverletzung von 181 auf 171. Darin eingerechnet auch die Verkehrsunfälle mit Verletzungsfolgen, die wieder zunahmen. Im Umkehrschluss nahmen die restlichen Delikte gegen Leib und Leben ab. „Das hat sicher mit Corona zu tun. Nachdem es weniger Veranstaltungen gab, ereigneten sich auch weniger Raufereien“, so Mader. Ein anderes Problem sei dagegen nicht einhergegangen: „Dafür, dass die Lokale so lange zu waren, gab es relativ viele Fälle von Alkohol am Steuer.“

Leicht gestiegen, aber noch im Rahmen waren 2021 die Betretungs- und Annäherungsverbote aufgrund von Gewalt in der Familie. Die Zahl wird von der Polizei mit 22 beziffert. 2020 waren es nur 15. „Um die 20 ist aber normal“, betont der Polizeikommandant. Den Einfluss der Pandemie könne man bei der häuslichen Gewalt also zumindest anhand dieser Zahlen nicht sehen. Hauptsächlich richten sich die Verfügungen gegen Männer, aber auch gegen zwei Frauen wurde 2021 ein Annäherungsverbot verhängt.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden