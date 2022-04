Kuriose Funde bei "Stopp Littering"-Aktionen

Vollbild

Machten „Jagd“ auf den Müll in Allentsteig: Luisa Scheidl, Leon Enzenberger, Hayatullah Nazari, Sarah Pirklbauer, Michelle Heller, Denise Marzi, Oliver Peinschab, Jonas Pachtrog, Alexander Kainz, Jonas Gerstl, Hafizullah Nazari, Simon Grötzl, Lea Haschka, Emilia Scheidl, Kiara Weixelbraun und Kimberly Frey. Groß und Klein beteiligte sich an der Müllsammelaktion. Im Frühjahr ein Fixtermin an der NÖMS Ottenschlag ist die alljährliche Müllsammelaktion der SchülerInnen der 1. Klassen mit ihren LehrerInnen Philipp Rampetsreiter und Gudrun Koller-Leeb. So machten sich die Mädchen und Burschen auf den Weg durch Ottenschlag und fanden große Mengen achtlos weggeworfenen Mülls entlang der Straßen. Im Bild: Katharina Bauer, Lara Bernleitner, Lina Gießriegl, Alexandra Gölß, Sophia Lamberg, Lauren Vogl, Lea Vogl, Lena Weidenauer, Jana Zeilinger, Sofie Allinger, Michelle Braun, Lisa Edinger, Katharina Höld, Leonie Scheichl, Emma Spritzendorfer Kirchschlag: Trotz des etwas kühlen Wetters waren gut 50 Personen aus allen Ortschaften unterwegs, um entlang der öffentlichen Straßen und Wege den Müll zu sammeln. Zum Abschluss gab es natürlich für alle helfenden Hände eine kleine Stärkung. „DANKE an alle, die sich am Frühjahrsputz 2022 beteiligt haben, es war schön wieder gemeinsam unterwegs zu sein!“, freut sich Umweltgemeinderat Harald Hohneder. „Ein großer Dank gilt aber auch allen, die bei diversen Spaziergängen Müll von achtlosen Mitmenschen einsammeln, um unsere Umwelt sauber zu halten. Noch schöner wäre es, wenn in Zukunft alle einen Müllsack im Auto hätten, damit der Müll erst gar nicht auf die Straße kommt.“, betont Bürgermeisterin Christina Martin. Der Ortserneuerungsverein Stift Zwettl-Waldrandsiedlung lud die Bevölkerung wieder zu einer gemeinsamen Flurreinigung ein, nachdem in den Jahren 2020 und 2021 die Aktion Corona bedingt leider nicht stattfinden konnte. Der achtlos weggeworfene Müll wurde in diesem Jahr von zahlreichen Helfern entfernt. Alt und Jung war gemeinsam unterwegs, um Straßengräben, Wege und Grünflächen von Unrat zu befreien. Zur Belohnung gab es dann eine gemeinsame Jause. Großglobnitz beteiligte sich unter Organisation von Ortsvorsteher Franz Kasper an der Aktion Saubere Gemeinde. Im Bild: Bernhard Schindl, Lukas Kasper, David Schachinger, Monika Kasper, Martha Hahn, Herta Kohl, Leon Schmid, Alfred Zauner, Hermann Hahn, Markus Schuh, Simon Schachinger, Martin Schachinger, Barbara Schachinger, Erich Waldhäusl, Engelberta Waldhäusl, Vincent Schmid, Roman Kreutzer , OV Franz Kasper Schwarzenau: Frühjahrsputz der Gemeinde in allen Orten Schwarzenau: Frühjahrsputz der Gemeinde in allen Orten Schwarzenau sagt "Danke" für die Untertützung der Bevölkerung bei der diesjährigen Flurreinigungs-Aktion Stopp Littering. Schwarzenau: Frühjahrsputz der Gemeinde in allen Orten Schwarzenau: Frühjahrsputz der Gemeinde in allen Orten

