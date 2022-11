Landarbeiterkammer: Ehrungen für Dienstnehmer

Über 140 Arbeitnehmer aus dem Waldviertel durften sich im Zuge einer Ehrungsfeier im Campus Horn über eine Treueprämie der NÖ Landarbeiterkammer freuen. Geehrt wurden Beschäftigte der Raiffeisen Lagerhäuser Gmünd-Vitis, Hollabrunn/ Horn, Waidhofen und Zwettl, der Maschinenringe, des Landeskontrollverbandes NÖ sowie verschiedener Forst-, Guts- und Weinbaubetriebe.

Landesrat Ludwig Schleritzko nahm gemeinsam mit dem Präsidium der NÖ Landarbeiterkammer die Ehrungen vor: „In der heutigen Zeit ist es etwas Außergewöhnliches, einem Berufsfeld so lange treu zu bleiben. Mit den über 140 verliehenen Auszeichnungen zeigt sich erneut: Die land- und forstwirtschaftlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land sind beständig, am Puls der Zeit und sie leisten Tag für Tag einen so wichtigen Beitrag für die Versorgungssicherheit unserer Gesellschaft“, fand Schleritzko lobende Worte für die langjährig Beschäftigten.

NÖ LAK-Vizepräsidentin Josefa Czezatke hob in ihrer Rede die Treue der Dienstnehmer hervor. „Jeder Betrieb kann sich glücklich schätzen, solch treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie euch zu haben, die mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung sehr viel zum Erfolg eines Unternehmens beitragen. Unsere Treueprämie soll ein Zeichen der Wertschätzung für eure jahrzehntelange Arbeit sein“, meinte sie.

