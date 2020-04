Als „Helden“ werden derzeit zurecht die Mitarbeiter in Supermärkten bezeichnet. Seitens der Bauernkammer Zwettl kommt jetzt aber massive Kritik an der Politik und am Einkaufsmodus der „Chefetagen“ dieser Konzerne: „Der Fleischpreis ist im Keller. Billigware aus dem Ausland überflutet den Markt, die heimischen Bauern schauen durch die Finger.“

Betroffen davon ist auch Bezirksbauernkammer-Obmann Dietmar Hipp. Er betreibt eine Truthahnzucht in Sallingstadt und muss mit einer großen Konkurrenz aus Bulgarien kämpfen. „Ich verstehe die Konsumenten. Wenn eine Putenbrust um 5,99 Euro neben einer um 12,99 Euro liegt, dann wird auf die billigere Ware gegriffen – gerade in Zeiten von Einkommensverlusten durch Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit. Die Herkunft spielt da keine Rolle. Das billigere Fleisch gleicht dem Teureren im Aussehen, es schmeckt auch so. Der Konsument tut nichts Unrechtes, nur weiß er nicht, wo und wie es produziert wird“, meint Hipp.

Er nimmt das Management der Supermarktketten dazu in die Pflicht: „Wie eingekauft wird, ist unfair. Da gibt es Aufschläge bis zu 70 Prozent für Produkte, die das AMA-Gütesiegel tragen. Hingegen werden Produkte aus den Billigländern mit einem Aufschlag von nur 30 Prozent kalkuliert“, weiß Hipp. „Der Lebensmittelhandel hat derzeit einen Umsatz wie noch nie. Es wird ja wieder mehr gekocht, doch davon bemerken wir heimische Produzenten sehr wenig“, meint Hipp.

Bauern fordern nach wie vor vernünftige Preise

Gerade in Zeiten, in denen auch der Staat der Wirtschaft mit sehr viel Geld unter die Arme greife, sei die Unterstützung der heimischen Landwirte besonders wichtig. „Unsere Forderung nach Preiskalkulationen, die uns Produzenten etwas entgegenkommen, sind seit Jahren am Tisch, jetzt wäre es an der Zeit, diese auch zu berücksichtigen“, fordert Hipp – große Verluste würde das den Konzernen nicht bringen, denn: „Das in Österreich produzierte Putenfleisch macht nur 35 Prozent des Bedarfes aus. Aber nicht einmal diese kleine Menge können wir wegen der starken Konkurrenz aus dem Ausland auf den Markt bringen. Wir können nicht so billig produzieren.“

Unterstützung für seine Forderung bekommt Hipp von Oliver Bernhauser, dem zuständigen Berater für Geflügel- und Wildtierhaltung der Bauernkammer Zwettl. „Es braucht einfach vernünftigere Verkaufspreise, dann würde auch wieder mehr heimische Ware gekauft werden.“ Dazu brauche es laut Bernhauser aber auch eine bessere Kennzeichnung der heimischen Fleischprodukte. „Heimische Ware ist für den Konsumenten schwer erkennbar. Man muss sich wirklich damit auseinandersetzen. Die österreichische Flagge allein garantiert nicht, dass das Produkt auch hier erzeugt worden ist“, betont Bernhauser. „Am einfachsten ist es, sich auf das AMA-Gütesiegel zu verlassen. Das garantiert Herkunft und Qualität.“

Lebensmittel gab und gibt es ausreichend

Zuletzt sei bei Konsumenten vielfach das Bewusstsein für Regionalität gestiegen. „Es wäre schön, wenn sich der Handel auf diese Werte besinne“, meinen Hipp und Bernhauser.

Seitens der AMA unterstützt man die heimischen Produzenten. „In einigen Tagen starten wir mit einer neuer Kampagne, mit der wir aufzeigen, dass es der Konsument in der Hand hat, wie die Landwirtschaft in Zukunft ausschauen wird“, betont Manuela Schürr vom AMA-Marketing. „Durch Corona wurden alle Marktregulative durcheinandergebracht. Niemand wusste, ob es genügend Lebensmittel geben würde. Das hat sich wieder normalisiert“, meint Schürr. An die Konsumenten kann sie nur appellieren: „Kaufen Sie klug ein, schauen Sie auf Regionales. Davon profitieren alle.“