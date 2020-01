Die neue Regierung steht und ist bereits angelobt. Die Reaktionen dazu holte die NÖN von der politischen Bezirksbasis ein:

Franz Mold , ÖVP Bezirksparteiobmann freut sich, dass es eine neue, handlungsfähige Bundesregierung gibt. „Nach dem turbulenten Jahr 2019 ist es Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Wichtig ist vor allem, dass die neue Regierung wieder ein verlässlicher Partner für Niederösterreich ist.“

Laut Mold gibt das neue Regierungsprogramm Antworten auf die Fragen unserer Zeit: „Das reicht vom Grenzschutz bis zum Klimaschutz. Es gibt Impulse für Arbeit und Wirtschaft und steht für eine moderne Staatsverwaltung sowie für Maßnahmen für den ländlichen Raum wie den Breitbandausbau und Steuerentlastungen.“

Lukas Brandweiner , ÖVP Nationalratsabgeordneter sieht ein zukunftsreiches Programm für das Waldviertel. „Die Entlastung der arbeitenden Menschen ist der ÖVP dabei besonders wichtig, weshalb sich die Partei für die Senkung der Einkommensteuer stark macht.“ Im sozialen Bereich will die ÖVP den Familienbonus erhöhen. Altern in Würde sei ein wichtiges Thema und der Weg dahin liege der Partei am Herzen. „Es wurde versucht, das Beste aus beiden Parteien herauszufiltern, deshalb haben die Verhandlungen auch länger gedauert. Es wurde versucht, etwas Gutes für Österreich zu schaffen und das, was im Wahlkampf versprochen wurde, diesen Weg wollen wir jetzt weitergehen und das wird mit dem Programm möglich sein“, sagt Brandweiner.

Herbert Kraus , SPÖ Bezirksvorsitzender gibt sich eher skeptisch: „Ich finde, dass das Regierungsprogramm viel ÖVP und wenig Grün hat. Die Sicherungshaft ist ein Punkt, der sehr stört im neuen Regierungsplan. Auch der Bildungsaspekt kommt zu kurz. Es sollte mehr Ganztagsschulen geben für Kinder bis 14 Jahre, mehr Deutschklassen. Die Neuerungen sind wenig sozial. Man sollte die Kinderarmut bekämpfen, aber hier ist nichts im Regierungsplan vermerkt.“

Die Grünen gehen laut Kraus zu viele Kompromisse ein. Seine Befürchtung sei, dass die sozial Schwachen zuwenig unterstützt werden von der neuen Regierung. „Das Öffiticket wird aber auch von der SPÖ befürwortet“, sagt Kraus.

Alois Kainz, FPÖ Bezirksparteiobmann sagt zum Programm: „Mit Türkis und Grün haben sich zwei grundsätzlich verschiedene Parteien auf einen gemeinsamen Nenner geeinigt.“ Kainz wünscht beiden Parteien dieser Regierung viel Erfolg, um das Land in eine positive Richtung zu bewegen.

Die Punkte betreffend dem öffentlichen Verkehr findet der Bezirksobmann gut. Viele Punkte der FPÖ finden sich laut Kainz auch im neuen Regierungsplan wieder. „Es ist gut, dass das Kinderbetreuungsgeld erhöht wird. Positiv sehe ich auch, dass das Sicherheitspaket erhalten wird. Die Grünen haben hier einen richtigen Schritt gesetzt.“

Die Pläne für die neue CO 2 -Steuer, die 2020 in Kraft treten soll, hält Kainz aber nicht für sinnvoll. „Die eigenen Arbeitsplätze sollen nicht wegrationalisiert werden.“ Eine erneute Koalition zwischen Blau und Türkis wäre wünschenswert gewesen, meint Kainz. Aber er unterstütze die Punkte, die mit den Werten der FPÖ im Einklang stehen und möchte darauf für die Zukunft aufbauen.

Andreas Piringer , Grüne-Bezirkssprecher war selbst beim Salzburger Bundeskongress der Grünen dabei: „Ich habe für den neuen Regierungsplan gestimmt. Es war ein sehr spannender, sehr emotionaler Kongress. Der Regierungsplan hat 93 Prozent Zustimmung erhalten und das ist bei einem so schweren Thema schon eine Sensation“, sagt Piringer.

Die große Zustimmung zeige die Geschlossenheit bei der Regierungsmannschaft. Das Team sei außerdem sehr ambitioniert und arbeite an einem konstruktiven Ganzen. Natürlich sei die Koalition mit der ÖVP „ein Wagnis, das Mut bräuchte, aber die Grünen wollen dieses Wagnis eingehen und zeigen, dass sie regierungsfähig sind“, sagt Piringer. Ihm sei bewusst, dass Klimapolitik mehr als fünf Jahre brauche. Auf dem neuen Regierungsprogramm könne man aber sehr vernünftig aufbauen. „Aus Sicht der Grünen ist es daher ein voller Erfolg“, sagt Piringer, der in Richtung Gemeinderatswahl blickt.