Manfred Ehrgott: „Habe nicht mehr weg gewollt“

NÖN: Mit 31. Juli erst gehen Sie in Pension, brauchen jetzt Ihren Urlaub auf. Hat sich da so viel Urlaub angestaut? Manfred Ehrgott: Ich war die ganzen drei Jahre Pandemie in Summe zwei Wochen daheim. Im ersten Pandemiejahr nur einzelne Tage, wenn am Haus etwas zu machen war. Aber das ist halt so. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich auch nur einen einzigen Tag ungern in meine Arbeit beim Roten Kreuz gegangen wäre. Das gleicht sehr viel aus. Ich kenne das von meinen Tätigkeiten vorher, wenn man sich in der Arbeit ärgert. Zwischen Bundesheer und Rotem Kreuz war das so.

Wie sind Sie denn zum Roten Kreuz gekommen? Ehrgott: Nach dem Bundesheer bin ich fast fließend 1988 als Ehrenamtlicher beim Roten Kreuz gelandet. Als 1991 zwei Leute fix aufgenommen wurden, war einer davon ich. Ich hab mir damals gedacht, ich bewerbe mich halt mal. Von da an bin ich nicht mehr weggekommen, habe aber auch nicht mehr weggewollt vom Roten Kreuz.

In 35 Jahren hat sich sicher viel verändert beim Roten Kreuz. Ehrgott: Ja, es hat sich in vielen Bereichen viel verändert. Bei der Ausbildung etwa. Damals war aber der Aufbau der Bezirksleitstelle großes Thema, das steckte alles in den Kinderschuhen, und ich war von Anfang an beim Aufbau in Zwettl dabei. 2003 wurde sie in eine Gesellschaft ausgegliedert. Ich habe in den Jahren viele Aufgabenbereiche gewechselt. War ich beim Fahrdienst, hab ich mir gedacht, mir fehlt die Leitstelle. War ich in der Leitstelle, dachte ich, es geht ohne Rettungsdienst auch nicht...

Waren Sie immer ausschließlich für die Leitstelle tätig? Ehrgott: Zwischendurch war ich 1993 bei einer internationalen Katastrophenübung, da habe ich den Stabsdienst kennengelernt. Als die Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich bevorstand, hat man im Jahr davor begonnen, in jedem Viertel ein eigenes Kommando aufzubauen, und ich wurde in das Bereichskommando Waldviertel geholt. Beim Hochwasser 2002 war ich als Verbindungsoffizier der Bezirkshauptmannschaft eingesetzt, und plötzlich war ich Einsatzleiter des Roten Kreuzes. Das war eine tolle Zusammenarbeit in dieser Zeit, es war gleichzeitig die Feuerprobe im neuen Haus der Bezirksstelle, in das wir im Jahr davor eingezogen sind. Es war eine ungemein lehrreiche Zeit und eine tolle Erfahrung, ein schöner Einsatz.

Ist das nicht traurig, wenn man mit dem Leid und den Verlusten der Menschen konfrontiert ist? Wie geht man damit um? Ehrgott: Aber das ist bei unseren Einsätzen meistens so, dass der Anlass kein lustiges Event ist, sondern mit Leid und Problemen der Betroffenen einhergeht. Tja, wie geht man damit um? Hilfreich ist bei diesen Ereignissen, dass man vieles nicht an sich herankommen lässt. Ein Psychologe hat mal zu uns gesagt, wir dürfen mitfühlen, aber nicht mitleiden. Man braucht schon Abstand zu den Ereignissen beim Einsatz. Erfahrung hilft dabei ungemein – Lebenserfahrung ist da durch nichts zu ersetzen. Wenn man weiß, wie Ereignisse und Gegebenheiten einzuschätzen sind, dann geht alles viel leichter und besser.

Sie haben doch auch viele Übungen organisiert? Ehrgott: 2010 bin ich Chef des Stabes geworden und Organisationsleiter der Organisation in Zwettl. Da habe ich mich dann mehr um den Rettungsdienst in Zwettl gekümmert. Bei einer großen Landesübung im Mostviertel haben wir uns als Kommandanten großer Einheiten versucht. Das war eine sehr interessante Erfahrung, plötzlich mit mehr als 100 Leuten statt nur mit den üblichen fünf bis zehn anzutreten. Nach dem Mostviertel war dann 2015 das Waldviertel als Austragungsort dran, und das Bereichskommando Waldviertel bekam 2012 den Auftrag, die Landesübung zu organisieren. Wir dachten, wir hätten so viel Zeit (lacht). Im gleichen Jahr sollte auch eine Bundesübung stattfinden, und wir sagten, dass unsere Mitarbeiter sicher nicht zu zwei großen Übungen in einem Jahr fahren wollen. So haben wir auch die Bundesübung integriert und dann gleich auch noch eine NÖ Landeskatastrophenübung.

Wo hat das stattgefunden? Ehrgott: Das war eine tolle Sache. Wir haben das mit dem Österreichischen Bundesheer als Partner gemacht. Es waren mehrere Tausend Menschen bei diesem Event am TÜPl Allentsteig, und Julius Schlapschy war neben vielen anderen Sachen für die Sicherheitseinweisungen zuständig. Ich werde nie vergessen, wie er von den Leuten bei seinen Sicherheitseinführungen schon Szenenapplaus erhalten hat und zum Schluss Standing Ovations (lacht). Ich kenne niemanden, der so etwas rhetorisch so gut bringen kann. Es war das Rote Kreuz international hier am TÜPl vertreten, und es war eine wirklich Image bringende Veranstaltung. Im selben Jahr ist dann die sogenannte Flüchtlingswelle über uns hereingebrochen. In der ersten Nacht war ich in Nickelsdorf als Einsatzleiter mit mehr als 30 Waldviertlern im Einsatz.

Eines Ihrer schönsten RK-Erlebnisse war? Ehrgott: 2016 durfte ich gemeinsam mit dem jetzigen Vizepräsidenten Hans Ebner eine wirklich sehr schöne Feier in Grafenegg für die Rot-Kreuz-Kräfte des Waldviertels, die im Flüchtlingseinsatz tätig waren, organisieren. Danach schloss ich noch ein Studium an der Ferdinand Porsche FH an. Dann erwischte uns schon die Pandemie und beschäftigte mich mit dem Planen und Betreiben von Test- und Impfstraßen.

Nach so einem spannenden Arbeitsleben – werden Sie sich wirklich zurückziehen können? Ehrgott: Ja, jetzt ist dieser Teil abgeschlossen, und ich fange ein neues Kapitel an. Es darf wieder ruhiger werden. Ich werde mich zwar in einigen Bereichen engagieren, will aber mehr fotografieren. Das hab ich vor kurzem wieder begonnen und fotografiere bei Spaziergängen Landschaft und Tiere. Ich engagiere mich in der Pfarre und werde meinen Enkelkindern mehr Aufmerksamkeit schenken.