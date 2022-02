Martin Frühwirth zu Impfbonus: „Haben nicht die größte Schuld“

Die Bundesregierung will mit dem Impfbonus einen Impfturbo zünden: Gemeinden erhalten bei einer Impfquote ab 80 Prozent eine Prämie. Die NÖN hat bei zwei Gemeinden mit der höchsten und der niedrigsten Zahl an geimpften Bürgern im Bezirk nachgefragt, was sie davon halten.

Allentsteig hat mit 79,38 Prozent die höchste Impfquote im Bezirk: 1.378 Menschen haben ein gültiges Impfzertifikat (Stand: 31. Jänner). „Sollten wir das Geld bekommen, werden wir es für einen bestimmten Zweck einsetzen – und das werden wir im Gemeinderat definieren“, sagt Bürgermeister Jürgen Koppensteiner.

Er geht nicht auf die Frage ein, was er grundsätzlich von dieser Strategie der Regierung hält. Nur so viel: „Ich denke, wenn die Tests für Ungeimpfte kostenpflichtig wären, würde das wahrscheinlich mehr bezwecken als die Impfpflicht.“ Das Testsystem verschlinge Milliarden an Geldern. Wie hat Allentsteig die Quote erreicht? „Wir versuchen, als Gemeinde aufzuklären und zu unterstützen“, antwortet der Bürgermeister. „Der Impfbus war bereits vier Mal in Allentsteig.“ Und: „Das Durchschnittsalter unserer Bevölkerung ist höher als in anderen Gemeinden, und man weiß, dass Ältere eine höhere Impfbereitschaft haben als Jüngere.“

Bürgermeister Martin Frühwirth (Arbesbach) sieht den Impfbonus schon kritisch. „Wir haben nicht den besten Erfolg, aber wir haben vieles unternommen und das bestmögliche Angebot zur Verfügung gestellt“, sagt er. „Ich glaube schon, dass wir in der Gemeinde nicht die größte Schuld haben, warum so wenige impfen gehen.“ Das sei der Grund, warum er die Strategie für „nicht so g’scheit“ halte.

„Dass eine Gemeinde-Unterstützung mit der Impfquote verknüpft wird, taugt mir nicht besonders.“ Arbesbach weist mit 55,8 Prozent die niedrigste Impfquote im Bezirk Zwettl auf: 889 Personen haben bisher ein gültiges Impfzertifikat erhalten. „Wir haben vom ersten Tag an jegliche Unterstützung angeboten.“ Frühwirth zählt auf: Testmöglichkeiten, Hilfestellung bei Impfanmeldungen bis zum Ausdruck der Zertifikate. Der Impfbus kommt demnächst zum vierten Mal nach Arbesbach (4. Februar). Zig Gespräch seien geführt worden.

„Ich kann nur empfehlen, den Arzt aufzusuchen und seinen Rat einzuholen“, ergänzt er. „Wir haben auch mit dem ein oder anderen diskutiert. Viele haben dann gesagt: Ob man impfen geht oder nicht, habe man selber zu entscheiden, und das müsse die Politik akzeptieren.“

