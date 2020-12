Das Bildungspersonal machte im Angesicht von Krampus und Nikolo im Zwettler Stadtsaal den Anfang, am 12. und 13. Dezember werden die freiwilligen und kostenlosen Covid-Antigentests flächendeckend auf die 24 Gemeinden des Zwettler Bezirkes ausgerollt, siehe Infobox.

Wurden die Lehrertests noch von etwa 25 Soldaten des Truppenübungsplatzes Allentsteig durchgeführt, wird am Wochenende primär auf Ehrenamtliche zurückgegriffen. TÜPl-Kommandant Herbert Gaugusch betont aber, Unterstützung im Bedarfsfall zu stellen. Für die Organisation der Massentests kommendes Wochenende sind die Gemeinden verantwortlich. So wurden etwa in Zwettl 11.845 personalisierte Einladungen verschickt. In kleineren Orten und Gemeinden trugen mitunter Ortsvorsteher die Einladungen aus. „Besser jetzt zwei Minuten testen lassen, als ungewisse Weihnachten oder gar eine schwere Erkrankung zu riskieren“, appelliert Zwettls Bürgermeister Franz Mold zur Teilnahme.

Gut vorbereitet

In den Gemeinden sind im ganzen Bezirk zwischen 80 und 90 Mitarbeiter und Ehrenamtliche des Roten Kreuzes im Einsatz, erklärt Bezirksstellengeschäftsführer Manfred Ehrgott: „Die Vorbereitungen laufen sehr gut. Nachdem die Gemeinden keine Einsatzorganisationen sind und wir in diesem Bereich Erfahrungen haben, unterstützen wir sie entsprechend.“ Nachdem alle Helfer bereits entsprechend geschult wurden, werden sie vor dem Wochenende selbst durchgetestet.

Neben Rotkreuz helfen auch die Feuerwehren mit. So verteilten laut Bezirksfeuerwehrkommandant Franz Knapp Floriani von Groß Gerungs und Zwettl Testkits und Schutzausrüstung in den Gemeinden.

Die Testergebnisse sollen am Wochenende binnen einer halben Stunde vorliegen und an hinterlassene Handy- bzw. Mailkontakte der betreffenden Person übermittelt werden. Über positive Tests wird zudem die Gesundheitsbehörde informiert. Personen mit positiven Antigen-Tests werden zum PCR-Test im Drive-In beim Gymnasium angemeldet. Dort haben sich Manfred Ehrgott und seine Kollegen mit verlängerten Dienstzeiten gewappnet. Mehrmals täglich werden die Abstriche dort abgeholt und in ein Labor nach Salzburg gebracht.

Testlauf mit Schulpersonal lief reibungslos

Die Durchtestung des Lehrpersonals vergangenes Wochenende verlief laut Bezirkshauptmann Michael Widermann problemlos. Am Samstag ließen sich 518 Personen testen, am Sonntag 90. Insgesamt schlugen fünf positive Antigen-Schnelltests auf, davon kamen drei Personen aus dem Bezirk Zwettl. Die weiteren PCR-Testungen ergaben von den drei Zwettlern zwei tatsächlich positive. Die landesweite Aktion zielt auf ein Aufstöbern symptomlos Infizierter ab – wer Symptome hat, sollte die Hotline 1450 anrufen. Genauso sparen kann sich den Antigen-Test, wer in den drei Monaten davor CoV-positiv war, regelmäßig betrieblich getestet wird, im Krankenstand oder in Qurantäne ist. 54,8 Prozent der 146 Teilnehmer einer Umfrage auf www.noen.at/zwettl gaben an, sich testen lassen zu wollen.