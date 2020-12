Bestens vorbereitet hatten sich die Gemeinden im Bezirk Zwettl auf die Corona-Massentestungen am vergangenen Wochenende. Die Dankbarkeit der Bürgermeister über die Hilfe von Rotes Kreuz, Feuerwehr und privaten Helfern fasst der Zwettler Stadtchef Franz Mold zusammen: „„Ich möchte mich bei allen Personen bedanken, die sich aktiv als Freiwilliger oder passiv durch bloße Teilnahme an dieser Testaktion beteiligt und damit einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben, dass Infektionsketten unterbrochen werden und dadurch die Verbreitung des neuartigen Coronavirus noch weiter eingedämmt werden kann.“

Zwettl: 6.000 eingeplant, 3.000 kamen

In Zwettl ist man bei den Vorbereitungsarbeiten noch von einer Beteiligung von knapp 50 Prozent, also 6.000 Teilnehmern, ausgegangen und hat zehn Teststraßen organisiert, die NÖN hat berichtet. Konkret wurden in Zwettl insgesamt 11.845 personalisierte Einladungen mit Angabe der jeweiligen Adresse der Teststraße sowie eines Zeitfensters von einer halben Stunde erstellt und rechtzeitig an alle Personen mit Haupt- und Nebenwohnsitz im Gemeindegebiet zugestellt, die vor dem 1. Dezember 2014 geboren sind.

Davon haben sich am Samstag 1.526 und am Sonntag 1.521 Personen einem Antigen-Schnelltest unterzogen. Insgesamt haben somit 3.047 Bürger der Stadtgemeinde an den Massentestungen teilgenommen, sechs davon waren positiv. Die Beteiligung betrug damit 26 Prozent.

Markus Füxl Jeder positive Test ist wichtig

„Das von Notruf Niederösterreich zur Verfügung gestellte, webbasierte System zur Abwicklung der Massentests hat zur vollsten Zufriedenheit aller bestens und stabil funktioniert“, so Franz Almeder, der EDV-Verantwortliche der Stadtgemeinde Zwettl-NÖ. Seitens der Freiwilligen Feuerwehr Zwettl-Stadt waren am Wochenende 21 Mitglieder an fünf Teststandorten im Einsatz. Kommandant-Stellvertreter Matthias Hahn spricht lobend über die Organisation: „Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Roten Kreuz hat super funktioniert. Es war alles da, was man brauchte.“

Die Feuerwehrmitglieder waren vor allem damit beschäftigt, die Probanden an die Teststraßen zu verteilen, die Ergebnisse auszuwerten und schließlich die Mittleilungen zu verschicken. Zu Wartezeiten für die Testpersonen sei es kaum gekommen und es sei eigentlich schade, dass sich nicht mehr Leute testen ließen. „Wir hätten einen weit größeren Ansturm geschafft“, meint Hahn. Zudem würde auch für die Feuerwehrmitglieder die Zeit schneller vergehen, wenn mehr Personen zum Test erscheinen.

100 Feuerwehrleute im Einsatz

Im ganzen Bezirk waren an beiden Tagen knapp 100 Feuerwehrleute zur Unterstützung bei den Teststraßen, wie Bereitschaftskommandant Robert Liebenauer berichtet. Aufwendig waren bereits die Vorbereitungen. So übernahm der Katastrophenhilfsdienst der Feuerwehr bereits im Vorfeld den Transport von Handschuhen bis Testkits zu den einzelnen Teststraßen beziehungsweise kümmern sie sich auch um den Rücktransport der Testkits. Über 2.000 Kilometer wurden dafür zurückgelegt. 13 Feuerwehren waren mit 22 Fahrzeugen im Einsatz. „Herausforderung waren dabei natürlich die Corona-Sicherheitsmaßnahmen“, meint Liebenauer. Bei den Testungen selbst gab es keine Probleme. Jeder Testort hatte einen Verbindungsoffizier, mit dem man per Funk in Kontakt war, falls die EDV ausgefallen wäre. „Wir hatten aber lediglich einen kleinen Transport nach Schweiggers mit Handschuhen“, freut sich der Bereitschaftskommandant.

Suche nach Virenverteiler

Manfred Ehrgott, Bezirksstellengeschäftsführer des Zwettler Roten Kreuz, hätte sich mehr Teilnehmer gewünscht: „Gerade vor Weihnachten wäre es wichtig gewesen, noch den einen oder anderen Virenverteiler zu erwischen, bevor die Familien zusammenkommen.“ Knapp 100 Helfer waren vom Roten Kreuz am Wochenende im Einsatz: „Es hat tadellos funktioniert, ich habe mich auch schon bei allen bedankt“, sagt Ehrgott.

Einige Gemeinden ohne Positive

Und wie sah es in den Gemeinden aus? In Langschlag war eine Person positiv, betont Bürgermeister Andreas Maringer: „Die Testung funktionierte reibungslos. Ich kann nur immer wieder betonen, unsere Rot Kreuzler und Feuerwehrler sind ein perfekt eingespieltes Team. Ich bin stolz auf sie!“ In die selbe Kerbe schlägt Ottenschlags Bürgermeister Paul Kirchberger. 486 Tests wurden in der Gemeinde gemacht, was dem NÖ-Schnitt von etwa 30 Prozent entspricht. Positiv getestet wurde dabei niemand. Vor allem die Senioren seien brav zum Testen gekommen. „Seltsamerweise haben aber Menschen im mittleren Alter vermehrt ausgelassen“, erklärt er. Für die Teststraßen selbst hat sich die Gemeinde Ottenschlag mit Kirchschlag zusammen getan.

Auch in Allentsteig fällt die Bilanz positiv aus. „Wir hatten viele gute Helfer, die die Aktion organisierten“, berichtet Vizebürgermeisterin Elisabeth Klang. Mit 574 Teilnehmern lag die Beteilung auch hier im NÖ-Schnitt. Zwei Personen wurden positiv getestet. „Wir haben uns sehr bemüht und ich glaube, dass die Aktion sehr gut von der Bevölkerung angenommen wurde“, erzählt die Vizebürgermeisterin. Klang lobt die freiwilligen Helfer, die mit Gemeindemitarbeitern und dem Roten Kreuz mitgeholfen haben. „Hilfe zu finden war überhaupt kein Problem. Ich bin sehr dankbar, dass wir in Allentsteig so einen Zusammenhalt haben.“

Mit rund 200 Testungen ist auch die Gemeinde Gutenbrunn zufrieden. „Es hätte vielleicht noch ein bisschen mehr sein können, aber 200 Personen aus 500 Einladungen ist eine gute Bilanz“, meint Bürgermeisterin Adelheid Ebner. Auch die lokale Ärztin, Angelika Fichtenberg, half kräftig mit.